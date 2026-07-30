Die Clooneys müssen wegen Waldbränden ihr Haus verlassen

George Clooney (65) und seine Frau Amal Clooney (48) mussten ihr Zuhause in Südfrankreich wegen der aktuellen Waldbrände verlassen. Das Ehepaar lebt mit seinen neunjährigen Zwillingen Alexander und Ella in der Gemeinde Brignoles in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur – genau dort, wo die Flammen derzeit wüten. Die Feuer, die laut der Nachrichtenagentur Associated Press inzwischen die vierfache Fläche von Paris bedecken, breiten sich über weite Teile Südeuropas aus und betreffen neben Frankreich auch Spanien, Italien und Griechenland.

Ihre Evakuierung machten die Clooneys in einem Brief an den Bürgermeister von Brignoles öffentlich, den ein Sprecher des Schauspielers gegenüber dem Magazin People bestätigte. Darin heißt es: "Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, ob unser schönes Zuhause diesen schrecklichen Moment übersteht." Gleichzeitig betonten sie ihre Verbundenheit mit der Gemeinschaft: "Amal und ich sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass wir – egal, was mit unserem Dorf passiert – Teil dieser Gemeinschaft sind und dazu beitragen werden, sie wieder aufzubauen. Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben." Das Ausmaß der Katastrophe ist enorm: Allein in der Gironde wurden rund 224.000 Menschen evakuiert, in der Provence-Alpes-Côte d'Azur weitere 3.000 und in Spanien mehr als 63.000.

Das Leben in Frankreich ist für die Familie eine bewusste Entscheidung. Gegenüber New York Times erklärte George, er habe sich nie vorstellen können, einmal in einem Haus auf dem Land zu leben – doch inzwischen sehe er darin die beste Möglichkeit für seine Kinder. "Es ist die beste Chance auf ein normales Leben", sagte er. In einem früheren Interview mit dem Magazin Esquire schilderte er außerdem, er habe sich Sorgen gemacht, Alexander und Ella in Los Angeles inmitten der Hollywoodkultur großzuziehen. Neben dem Anwesen in Brignoles besitzen die Clooneys, die sich erst kürzlich eine romantische Auszeit auf Capri gönnten, noch ein Gut in England, eine Villa am Comer See in Italien sowie eine weitere Immobilie in Kentucky, wo Georges Familie lebt.

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Getty Images George und Amal Clooney

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Getty Images George und Amal Clooney, Ehepaar

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Getty Images Amal und George Clooney bei der King's Trust Jubiläumsfeier in London, Mai 2026