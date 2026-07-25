Katharina Eisenblut ließ sich Bauch für 15.000 Euro straffen

Katharina Eisenblut (32) hat sich einer Bauchdeckenstraffung unterzogen – und spricht jetzt zum ersten Mal ausführlich über den Eingriff. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und Sängerin ließ sich Anfang Mai in der Dorow Clinic operieren. Die OP kostete rund 15.000 Euro und hinterließ einen Schnitt, der von Hüfte zu Hüfte reicht. Insgesamt wurden 14 Zentimeter überschüssige Haut entfernt, zudem wurde ihr Bauchnabel komplett neu geformt. "Es war die beste OP, die ich je gemacht habe", schwärmt Katharina gegenüber Bild von den Ergebnissen.

Für Katharina war der Eingriff weit mehr als ein kosmetischer Wunsch. Nach der Geburt ihrer Tochter Emilia hatte die Influencerin rund 40 Kilogramm abgenommen – doch die erschlaffte Haut und monatelange Rückenschmerzen blieben. Trotz zahlreicher Arztbesuche, Osteopathie, Heilpraktikerbesuche und MRT-Untersuchungen fand lange niemand die Ursache. "Keiner ist auf die Idee gekommen, dass meine Bauchmuskulatur so weit auseinander war, dass ich gar keine Stabilität mehr im Rücken hatte", erklärt sie.

Den Kontakt zur Klinik stellte schließlich Davina Geiss (23) her. Vor dem Eingriff habe Katharina vor allem eine Frage bewegt, wie sie sich erinnert: "Ich wollte gar nicht hören, wie schlimm die Schmerzen werden. Ich habe nur gesagt: 'Bitte sagt mir, ob ich das überlebe. Ich habe Kinder. Ich muss von der Narkose wieder aufwachen.'" Die Wochen nach der OP waren schmerzhaft – besonders die rekonstruierte Bauchmuskulatur machte ihr schwer zu schaffen: "Nicht der Schnitt hat wehgetan. Es waren die Muskeln. Ich konnte nicht gerade laufen." Elf Wochen nach dem Eingriff zeigt sich Katharina allerdings begeistert vom Ergebnis und bereut die weitreichende Entscheidung keineswegs.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Mai 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihre Tochter Emilia, Februar 2026