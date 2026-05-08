"Wieder wohlfühlen": Katharina Eisenblut hatte Schönheits-OP

Katharina Eisenblut (31) hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen und meldet sich nun mit einer persönlichen Botschaft aus dem Krankenhaus. Die Sängerin wandte sich dafür auf Instagram an ihre Follower und erklärte, dass sie nach einer Gewichtsabnahme von 35 bis 40 Kilogramm unter überschüssiger Bauchhaut leidet – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. In einem bewegenden Post beschreibt Katharina, wie sehr sie das Thema belastet hat, bevor sie schließlich den Schritt in eine Klinik wagte. Ihr Partner Domi begleitete sie dabei: In einem Video umarmen sich die beiden in OP-Kleidung, bevor Katharina in den Operationssaal geht und zum Abschied winkt.

In ihrem Beitrag schildert die 31-Jährige offen, wie groß ihr innerer Kampf war: "Ich habe mich nicht mehr getraut, bauchfrei zu tragen, einen Bikini anzuziehen oder mich wirklich fallen zu lassen. Nicht einmal in intimen Momenten, weil die Scham einfach zu groß war." Trotz ihrer Ängste und ihrer eigenen Beschreibung als schmerzempfindlichen Typen habe sie in dem Ärzteteam der Klinik das nötige Vertrauen gefunden. Dabei betont Katharina ausdrücklich, dass ihre Entscheidung keine Empfehlung an andere sein soll: "Ich möchte niemanden zu Schönheitsoperationen überreden oder sagen, dass man so etwas machen muss. Jede Frau ist wunderschön, egal mit welchem Körper." Für sie persönlich sei es jedoch eine Frage des eigenen Wohlbefindens gewesen: "Ich möchte mich wieder wohlfühlen. In meinem Körper. In meinem Leben."

Katharina hat in der Vergangenheit immer wieder sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gewährt. Erst vor Kurzem sprach sie über den Entschluss, keine weiteren Kinder mehr mit ihrem Partner Dominic Höppner haben zu wollen – nach sieben Monaten ohne Erfolg und dem damit verbundenen emotionalen Auf und Ab. Nun steht für sie ein neues Kapitel im Umgang mit ihrem Körper an.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Mai 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Mai 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic, April 2026