Rektusdiastase: Katharina Eisenbluts OP war "notwendig"

Katharina Eisenblut (31) meldet sich nach ihrer OP wieder bei ihren Fans. Nach ihrer Gewichtsabnahme musste die Influencerin an der Bauchdecke aufgrund der überschüssigen Haut operiert werden. Doch das ist nur ein Teil ihrer Geschichte. Jetzt verrät sie, dass es sich mitnichten um eine Schönheits-OP handelte – vielmehr sei der Eingriff medizinisch dringend notwendig gewesen. "Bei mir wurde nach der Schwangerschaft eine Rektusdiastase diagnostiziert, weshalb meine Bauchmuskeln operativ wieder zusammengenäht werden mussten. Der Eingriff war medizinisch notwendig und aufwändiger als eine reine Bauchdeckenstraffung, da die Beschwerden unter anderem starke Rückenschmerzen verursacht haben", erklärt Katharina in ihrer Instagram-Story.

Eine Rektusdiastase beschreibt das Auseinanderweichen der Bauchmuskeln und tritt oft in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft auf, weil die Bauchdecke sich aufgrund der Hormone und des wachsenden Kindes dehnt. Für Katharina scheint die überstandene OP nun eine Art Befreiungsschlag zu sein. "Diese Reise war so viel mehr als nur eine Operation. Es gab so viele wunderschöne Momente, aber auch Momente, in denen ich über mich hinausgewachsen bin", meint die zweifache Mutter. Gleichzeitig hält sie fest: "Solche Eingriffe sind kein kurzer Besuch wie beim Bäcker. Man sollte damit sehr bewusst umgehen, denn auch der Weg der Heilung braucht Zeit und jeder Körper reagiert anders. Ich habe trotzdem keine Sekunde bereut."

Zuvor hatte Katharina ihren Followern bereits erzählt, dass die OP aufgrund der überschüssigen Haut nach der Abnahme von 35 bis 40 Kilogramm durchgeführt werde. Sie verriet offen, dass sie sehr unter dem Umstand leide. "Ich habe mich nicht mehr getraut, bauchfrei zu tragen, einen Bikini anzuziehen oder mich wirklich fallen zu lassen. Nicht einmal in intimen Momenten, weil die Scham einfach zu groß war", erklärte die 31-Jährige in einem Post, der sie im Krankenhaus kurz vor dem Eingriff zeigte. Sie wolle niemanden zu "Schönheitsoperationen überreden", wünsche sich aber, sich selbst wieder in ihrem Körper wohlfühlen zu können.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic, April 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Mai 2026

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