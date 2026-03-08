Kondom im Burger: Katharina Eisenblut prankt ihren Dominic

Kondom-Schock im Auto! Katharina Eisenblut (31) hat ihren Partner Dominic mit einem ziemlich derben Streich überrascht – und natürlich alles für ihre Community festgehalten. In einem neuen Instagram-Clip ist zu sehen, wie die Sängerin und ihr Freund gemeinsam im Drive-in einer Fast-Food-Kette Halt machen, um sich etwas zu essen zu holen. Während Dominic noch konzentriert nach einem Parkplatz sucht, kümmert sich Katharina scheinbar ganz harmlos um die Tüten mit dem Essen. Doch der TV-Star hat einen Plan: Heimlich öffnet sie eine Kondompackung und versteckt das Verhütungsmittel direkt in seinem Burger.

In dem Video folgt der Schock auf den ersten Biss: Dominic stopft sich gerade zufrieden den Burger in den Mund, als er plötzlich auf etwas Gummiges trifft. Sichtlich angewidert zieht er das Kondom hervor und ruft entgeistert: "Was ist das?" Er verzieht das Gesicht, fängt an zu husten und wirkt komplett verstört, während neben ihm im Auto lautes Gelächter ausbricht. Katharina kriegt sich kaum ein. Zu dem Clip schreibt sie: "Die Sekunde, bevor er merkt, dass etwas nicht stimmt... Ich habe Respekt vor der Rache." In einer weiteren Zeile kommentiert sie selbstironisch: "Oh Hilfe. Was habe ich da nur getan?!" und erklärt augenzwinkernd zu ihrer Rechtfertigung: "Zu meiner Verteidigung, es gab einen neuen Burger und die anderen zwei hatte ich gegessen."

Für ihre Fans ist der Clip ein weiteres Beispiel dafür, wie locker und verspielt es zwischen Katharina und Dominic zugeht. Die Influencerin zeigt auf Social Media immer wieder private Einblicke in den Alltag mit ihrem Partner, der im vergangenen Jahr in Paris um ihre Hand angehalten hatte. Kurz darauf kam die gemeinsame Tochter Emilia zur Welt. Zuletzt gab Katharina im Interview mit Promiflash bekannt, dass Fans in Zukunft vielleicht noch näher an das Paar herankommen könnten. Eine eigene Reality-TV-Serie sei durchaus möglich. "Tatsächlich stehen solche Gespräche bereits im Raum. Wenn wir so etwas machen, dann ehrlich", so die Sängerin. Bis es soweit ist, warten ihre Follower zunächst einmal darauf, was sich Dominic nach dem Prank als Rache überlegt.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut prankt Dominic

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, Juli 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025