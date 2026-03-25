Zu viel: Katharina Eisenblut ist im Mama-Alltag überfordert

Katharina Eisenblut (31) hat sich jetzt bei ihrer Community gemeldet und offen über Überforderung im Mama-Alltag gesprochen. Die zweifache Mutter berichtete in ihrer Instagram-Story, dass ihr zwischen Mamasein, Kochen und Haushalt alles über den Kopf wächst. Sie bat ihre Follower um Verständnis und kündigte an, sich erst später wieder zu melden. "Ich komme nicht hinterher", erklärte sie in dem Clip. Der Einblick stammt aus ihrem Zuhause, wo sie derzeit mit ihren beiden Kindern jede Minute gefordert ist. Vor allem Tochter Emilia und Sohn Emilio bräuchten sie gerade sehr, weshalb für Social Media kaum noch Zeit bleibt.

Katharina schilderte in der Story, dass sie zwar Unterstützung habe, aber dennoch Mühe, ihre Kanäle so zu bespielen, wie sie es sich wünscht. "Ich komme einfach nicht hinterher zwischen dem Mamasein, Kochen, Haushalt", sagte sie auf Instagram. Sie wolle niemanden enttäuschen und fühle sich hin- und hergerissen: "Entweder vernachlässige ich meine Familie oder ich vernachlässige euch." Aktuell komme noch hinzu, dass Emilia zahnt: "Emilia kriegt gerade vier Zähne gleichzeitig. Vier." Ihr Sohn sei zudem angeschlagen: "Emilio kränkelt so ein bisschen." Ihren Fans richtete sie eine Bitte aus: "Ich hoffe, ihr versteht mich und ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer", so Katharina. Sie werde sich später noch einmal melden, "wahrscheinlich dann auch erst, wenn die Kinder im Bett liegen".

Bereits vor einigen Wochen hatten Katharina und ihr Partner Dominic offen gemacht, dass sie sich noch weiteren Nachwuchs wünschten. Damals berichtete die Influencerin im Gespräch mit Promiflash ehrlich über die Herausforderungen der aktuellen Familienplanung und die Belastung durch ihre Endometriose. "Wir versuchen es geplant anzugehen, aber das Leben hält sich nicht an Kalender", erklärte sie. Ihre gesundheitlichen Probleme machten der kleinen Familie die Sache zusätzlich schwer: Trotz dieser Hürden hielten die beiden an ihrem Traum einer größeren Familie fest, mussten ihre Pläne aber immer wieder der Realität anpassen. Katharina betonte damals: "Der Kinderwunsch ist da, aber die Realität ist gerade stärker." Neben Krankheiten der Kinder und Schlafmangel sei es schwierig, den Alltag rund um das Wunschkind zu organisieren. "Wir wollten immer drei Kinder. [...] Aber aktuell merken wir, wie schwierig das im Alltag ist." Ein eng getakteter Baby-Plan sei daher zuletzt erst einmal auf Eis gelegt worden.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihre Tochter Emilia, Februar 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025