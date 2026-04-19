Katharina Eisenblut verkündet: Keine weitere Familienplanung

Katharina Eisenblut (31) hat sich von ihrem Wunsch nach einem dritten Kind verabschiedet. Die Realitystar und Sängerin teilte ihren Followern in einer offenen Instagram-Story mit, dass sie und ihr Partner Dominic Höppner sieben Monate lang versucht haben, erneut schwanger zu werden – ohne Erfolg. Die immer wieder negativen Tests und das emotionale Auf und Ab hätten sie zermürbt. "Ich will nicht mehr diesen einen Moment, in dem ich auf den Test schaue und er wieder negativ ist. Ich will nicht mehr warten. Nicht mehr hoffen. Nicht mehr dieses Auf und Ab fühlen", schrieb Katharina in ihrer Story.

In der Zeit des Versuchens habe sie alles dafür getan, ihrem Körper die besten Voraussetzungen zu bieten: kein Alkohol, kein Rauchen, gesunde Ernährung. Doch genau das habe sie zunehmend eingeschränkt. Jetzt möchte sie wieder nach eigenem Ermessen entscheiden, ohne Schuldgefühle. Hinzu komme, dass ihr Wunsch nach einem weiteren Kind schlicht nicht mehr da sei. "Ich bin so ausgelastet mit meinen zwei. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich keinem von beiden zu 100 Prozent gerecht werde", erklärte sie. Das Loslassen bedeute für sie deshalb keinen Verlust: "Für mich bedeutet dieser Schritt gerade nicht Verlust... sondern Frieden."

Noch vor wenigen Wochen hatten Katharinas Fans über mögliche Baby-News spekuliert, nachdem sie und Dominic auf Instagram ein Foto gepostet hatten, auf dem beide ihre Hände zu Herzen auf ihrem Bauch formten. Die 31-Jährige hatte damals lediglich angedeutet, dass es bald etwas Neues geben könnte. Katharina ist bereits Mutter von zwei Kindern, die sie gemeinsam mit Dominic großzieht.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihre Tochter Emilia, Februar 2026