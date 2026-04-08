Katharina Eisenbluts Fans spekulieren über Schwangerschaft

Katharina Eisenblut (31) hat auf Instagram ein Foto veröffentlicht, das ihre Fans zu wilden Spekulationen verleitet. Die DSDS-Bekanntheit ist darauf zu sehen, wie sie ihre Hände zu einem Herz formt und dieses auf ihren Bauch legt. Auch ihr Partner Dominic Höppner bildet mit seinen Händen über ihren ein Herz. Dazu schrieb Katharina: "Wir müssen euch etwas sagen... Liebe, Liebe und noch mehr Liebe. Ja, wir müssen einfach mal weg. Manchmal merkt man, dass es Zeit ist für eine kleine Auszeit und genau das haben wir uns genommen." Sie kündigte außerdem an, dass es bald vielleicht etwas Neues für ihre Follower geben könnte und betonte: "Ihr wisst ja, wir sind immer für eine Überraschung gut."

Die kryptische Ankündigung sorgte bei vielen Fans sofort für Vermutungen über eine mögliche Schwangerschaft. "Omg, ich hätte mich so gefreut, wärst du schwanger. Das war direkt mein erster Gedanke, man. Aber ganz viel Spaß, Mausi", kommentierte eine Followerin. Eine andere schrieb enttäuscht: "Och, schade. Ich dachte, du wärst schwanger. Dann habt mal einen schönen Urlaub." Doch nicht alle Follower waren begeistert von dem Post. Einige kritisierten die Inszenierung, die wie eine Schwangerschaftsankündigung wirkte. "Verstehe es nicht, warum man immer eine Riesen-Ankündigung macht", beschwerte sich ein User. Ein anderer merkte an, dass es merkwürdig sei, dass Katharina für den Urlaub abnehmen wolle, aber gleichzeitig versuche, schwanger zu werden, und dass eine Saftkur dafür nicht ideal für Körper und Hormone sei.

Katharina forderte ihre Follower in dem Post außerdem dazu auf, zu raten, wohin sie und Dominic geflogen seien. "Schreibt es uns in die Kommentare und bleibt die nächsten Tage unbedingt aufmerksam... es kommt noch mehr", schrieb sie. Bereits vor wenigen Wochen hatte die Sängerin auf Instagram ganz offen darüber gesprochen, wie sehr sie der Alltag als Mutter manchmal überfordert. In einer Story berichtete sie, dass sie sich zwischen Mamasein, Kochen und Haushalt kaum noch selbst wiederfinde und kaum Zeit für Social Media bleibe. Damals sagte Katharina zu ihren Followern: "Ich komme nicht hinterher." Besonders Tochter Emilia und Sohn Emilio verlangten ihr viel ab, wie sie erzählte. Die Influencerin bat ihre Community um Verständnis und kündigte an, sich erst später wieder zu melden.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic, April 2026

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihre Tochter Emilia, Februar 2026