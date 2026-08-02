"Unter uns"-Star Tabea Heynig rechnet mit Schönheitsdruck ab

Tabea Heynig (56) genießt derzeit ihren Urlaub auf Formentera – und nutzt die Auszeit, um eine klare Botschaft gegen Schönheitsdruck zu senden. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Unter uns, meldete sich gegenüber RTL aus dem Urlaub zu Wort und sprach offen über Selbstzweifel und vermeintliche Makel. Statt perfekte Urlaubsfotos zu teilen, appellierte sie an ihre Fans, sich nicht von unrealistischen Schönheitsidealen verrückt machen zu lassen – eine Botschaft, die sich an all jene richtet, die sich im Sommer unter Druck gesetzt fühlen.

Tabea gestand dabei ganz ehrlich, dass auch sie an sich selbst Dinge findet, die ihr nicht immer gefallen. "Ich selber empfinde meine Arme als zu dünn. Dann sagt man mir aber, ich hätte muskulöse Arme. Dafür habe ich ganz viele Adern. Jeder hat sein Päckchen zu tragen", erklärte sie gegenüber RTL. Natürlich gebe es Tage, an denen man etwas kaschieren oder sich mit mehr Kleidung wohler fühle – das sei völlig in Ordnung. Auch sogenannte Bad-Hair-Days gehören für sie dazu. Ihre pragmatische Lösung dafür brachte sie mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: "Dann kauft man sich am besten einfach einen Hut." Mit Blick auf den Sonnenuntergang richtete sie schließlich einen Appell an ihre Fans: "Schaut mal, die Sonne geht gleich unter und es ist scheißegal, ob wir einen Bikini anhaben oder was wir anhaben im Urlaub. Jeder soll sich so wohlfühlen, wie er ist. Und das ist das, was zählt."

Tabea verkörpert in "Unter uns" seit vielen Jahren die Figur Britta. Abseits der Kamera zeigt sich der TV-Star regelmäßig offen und nahbar. Erst vor Kurzem posierte sie für den Playboy – und betonte dabei, dass sie sich dessen bewusst sei, in gewisser Weise von guten Genen zu profitieren. "Ich habe einfach Glück. Ich glaube, jeder soll sich einfach in seiner Haut wohlfühlen", so Tabea. Neben dem Thema Körperbild beschäftigt die 56-Jährige aber auch die finanzielle Zukunft: Sie hatte bereits offen darüber gesprochen, sich Sorgen um ihre Rente zu machen, da in ihrem Berufsleben wenig in die Rentenkasse eingezahlt worden sei.

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Getty Images Tabea Heynig, Schauspielerin

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https://www.instagram.com/p/Dbct6PdjovL/?hl=de&img_index=1 "Unter Uns"-Star Tabea Heynig auf Instagram

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Getty Images Tabea Heynig im Februar 2025

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