Ein schiefes Gesicht? Das sind Edda Pilz' Unsicherheiten

Edda Pilz (25) ist für ihre offene Art in den sozialen Medien bekannt – und zeigt sich in einem TikTok-Video jetzt erneut von einer besonders verletzlichen Seite. In einem neuen Clip filmt die 25-Jährige sich beim Gemüseschnippeln und nutzt den entspannten Moment, um mit ihren Fans über etwas sehr Persönliches zu sprechen: ihre eigenen Unsicherheiten. Die Influencerin erzählt dabei offen, was sie an sich selbst nicht leiden kann: "Fangen wir an mit meiner rechten Gesichtshälfte. [...] Mein Gesicht ist verdammt nochmal richtig unsymmetrisch."

In dem Video gesteht Edda, dass sie versuche, diese unsicheren Seiten im Alltag zu verbergen. Das gelte sowohl für ihr echtes Leben als auch für ihre anderen Clips auf der Plattform. Dort präsentiere sie sich oft so, dass die Dinge, die ihr an sich selbst missfallen, möglichst wenig auffallen. "Machen wir weiter mit Punkt zwei, meiner Stimme. Das Schlimmste für mich ist, wenn ich Sprachnachrichten von mir selber anhöre", klagt Edda. Im Vergleich zu anderen Frauen höre sich ihre eigene Stimme viel tiefer an, was Edda störe.

Für Edda ist es nicht das erste Mal, dass sie sich im Netz von einer verletzlichen Seite zeigt. Die Reality-TV-Darstellerin hatte bereits in der Vergangenheit offen reflektiert, wie sie in Beziehungen mit ihren eigenen Ängsten und Mustern zu kämpfen hatte und wie sie sich dadurch selbst und anderen das Leben schwer gemacht hat. Dass sie nun auch ihre optischen Unsicherheiten thematisiert, fügt sich in ein Bild von jemandem, der seine persönlichen Schwachstellen nicht länger komplett hinter einer Online-Fassade verstecken möchte.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin