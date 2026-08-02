Nach Hysterektomie: Snooki hat mit Schmerzen zu kämpfen

Reality-TV-Star Snooki (38) hat sich einer Gebärmutterentfernung unterzogen, nachdem bei ihr im Februar 2026 Gebärmutterhalskrebs im Anfangsstadium festgestellt worden war. Die ehemalige Jersey Shore-Darstellerin dokumentierte den gesamten Ablauf für ihre Fans auf Social Media – von der Fahrt ins Krankenhaus mit ihren Eltern bis zur Zeit direkt nach dem Eingriff. Entfernt wurden Gebärmutter, Gebärmutterhals, Eileiter sowie Teile der Vagina, während die Eierstöcke erhalten blieben, um eine frühzeitige Menopause zu vermeiden. Kurz vor der Operation zeigte sich Snooki sichtlich mitgenommen: "Ich bin gerade wirklich zu Tode verängstigt." Die Ärzte hätten laut ihrer Aussage möglichst gründlich gearbeitet, "damit wirklich alles entfernt wird".

In den Tagen nach der Operation meldete sich Snooki erneut zu Wort und ließ ihre Community an der harten Genesungsphase teilhaben. Auf die aufmunternden Worte einer Followerin, wonach die Erholung zwar hart sei, am Ende aber alles überstanden werde, antwortete die 38-Jährige knapp: "Hoffentlich, denn gerade kämpfe ich ziemlich." In einem weiteren Video gestand Snooki: "Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich generell nicht gut mit Schmerzen umgehen kann, und ich habe wirklich versucht, tapfer zu sein, aber es ist nicht gerade toll." Auch ihre langjährige Weggefährtin Sammi Giancola (39) meldete sich mit aufbauenden Worten in den Kommentaren. Zwischendurch gönnte sich Snooki als kleinen Trost eine Portion Curly Fries mit Ketchup – ein Bild, das viele Fans als Zeichen dafür werteten, dass zumindest der Appetit zurückkehrt, auch wenn der Weg zurück in den Alltag noch weit ist.

Besonders schwer wiegt für Snooki der Gedanke, keine weiteren Kinder mehr bekommen zu können. "Das gehört einfach zum Frausein dazu, und auch wenn ich mit dem Kinderkriegen eigentlich abgeschlossen habe, macht mich der Gedanke, es nicht mehr zu können, wirklich traurig", erklärte sie. Die dreifache Mutter hatte bereits bei der Diagnose im Februar betont, wie erleichtert sie über die frühzeitige Erkennung war: "Nicht gerade die Nachricht, auf die ich gehofft hatte, aber auch nicht die schlimmste, weil sie es so früh entdeckt haben. Gott sei Dank." Immer wieder appelliert Snooki an ihre Fans, regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen, da genau diese Untersuchungen bei ihr die Krebszellen rechtzeitig aufgedeckt hatten.

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Instagram / snooki Snooki nach der OP

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Instagram / snooki Snooki vor der OP

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Imago Snooki bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York, 2025