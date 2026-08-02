Missbrauch: Shania Twain enthüllt traumatisches Elternhaus

Sängerin Shania Twain (60) hat in einem Interview schockierende Details über ihre Kindheit preisgegeben. Die Countrylegende wuchs gemeinsam mit ihren Schwestern Jill und Carrie Ann in Ontario, Kanada, in einem Haushalt auf, den sie als sehr gewalttätig beschreibt. Im Podcast "Wild Card with Rachel Martin" auf NPR schilderte sie, wie ihre Mutter Sharon und ihr Stiefvater Jerry regelmäßig in brutale körperliche Auseinandersetzungen gerieten – und wie auch sie und ihre Schwestern nicht verschont blieben.

In dem Podcast beschrieb Shania die Gewalt in ihrem Elternhaus eindringlich: "Beide Elternteile waren körperlich ziemlich hart zu uns. Wir wurden sehr oft geschlagen und manchmal auch getreten – buchstäblich getreten." Ihre Mutter sei häufig mit blauen Flecken im Gesicht zu sehen gewesen und habe büschelweise Haare verloren. "Es war sehr traumatisch. Es wurde laut und beängstigend, wie ein wirklich schlimmes Gewitter", so die Sängerin. Sharon habe zwar immer wieder versucht, die Familie aus dieser Situation zu befreien, sei jedoch stets zu Jerry zurückgekehrt: "Es war ein Kreislauf." Bereits in ihrer 2011 erschienenen Biografie "From This Moment On" hatte Shania über diese Zeit geschrieben und darin auch enthüllt, dass ihr Stiefvater sie ab dem zehnten Lebensjahr sexuell missbraucht habe. Gegenüber The Guardian sagte sie 2018: "Ich habe gelernt, es zu verdrängen."

Shania – bürgerlicher Name Eilleen Edwards – wurde als Kind von ihrem Stiefvater Jerry adoptiert. Ihre leiblichen Eltern hatten sich getrennt, als sie zwei Jahre alt war. Einen weiteren schweren Schicksalsschlag erlitt sie mit 22 Jahren, als Sharon und Jerry bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Wawa, Ontario, ums Leben kamen. Trotz aller Schatten ihrer Vergangenheit blickt die Sängerin heute auf ein stabiles Privatleben: Gegenüber dem Magazin People verriet sie, dass offene Kommunikation das Geheimnis ihrer mittlerweile 15-jährigen Ehe mit Frédéric Thiébaud sei.

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Imago Sängerin Shania Twain in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Shania Twain bei den Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena in Las Vegas

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