Schönstes Geschenk: Axel Milberg wird zum fünften Mal Opa

Axel Milberg (70) feiert seinen 70. Geburtstag und hat gleich doppelten Grund zur Freude: Wie der Schauspieler der Bild verriet, wird er in Kürze zum fünften Mal Großvater. Zur Sprache kam die Nachricht, als er auf das sogenannte Empty-Nest-Syndrom angesprochen wurde – jenes Gefühl der Leere, das viele Eltern plagt, sobald die Kinder das Elternhaus verlassen. Bei Axel und seiner Frau Judith trifft das kaum zu, denn der jüngste Sohn wohnt noch zu Hause und befindet sich mitten in der Ausbildung. "Das Nest wird immer wieder durch die wilde Enkelschar gefüllt", so Axel. Über das Tempo, mit dem nach Besuchen inzwischen wieder Ordnung im Haus hergestellt wird, scherzte der "Tatort"-Star: "Allein das Aufräumen nach den Besuchen schaffen wir inzwischen unter 35 Minuten."

Vom klassischen Bild eines gemütlichen Großvaters, der es sich im Schaukelstuhl bequem macht, will Axel jedoch nichts wissen. Auf entsprechende Nachfrage stellte er klar: "Mir wird leider schlecht im Schaukelstuhl. Ich werde regelrecht seekrank." Auch beruflich denkt der Hörspielsprecher nicht im Geringsten ans Kürzertreten. Er wolle einfach munter weiterarbeiten, verriet er, könne sich aber durchaus vorstellen, gelegentlich im Garten zu stehen und Rosen zu stutzen. Dass er nun eine runde Zahl erreicht hat, beeindruckt ihn wenig: Bis in die vergangene Woche stand er noch vor der Kamera und hatte schlicht keine Zeit, groß darüber nachzudenken. Sein Fazit zum Älterwerden fällt entsprechend zuversichtlich aus: "Man kann so viel Neues lernen. Das hört nie auf."

Für die kommenden Jahre haben Axel und seine Frau ein Fernreiseziel im Blick, das sie schon lange vor sich herschieben: "Meine Frau und ich wollen durch Indien reisen", so der 70-Jährige, "darauf sind wir sehr neugierig. Vielleicht wird's aber auch Australien." Von 2003 bis 2025 ermittelte er als Kommissar Klaus Borowski im Kieler "Tatort" – vermisst hat er die Rolle nach eigenen Worten nie, denn der Ausstieg sei "ein Riesengeschenk" gewesen, erklärte er dem "RND". Zum Thema Karriereende zitierte er zudem seinen Kollegen Harrison Ford (84), dem zufolge der Einstieg ins Schauspielerdasein schwierig sei, der Ausstieg jedoch noch schwieriger. Und tatsächlich ist bei Axel in diesem Jahr noch einiges los: Im September startet der Kinofilm "Adams Acht", im November folgt die Disney+-Serie "Vienna Game".

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Getty Images Axel Milberg, Schauspieler

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Getty Images Judith und Axel Milberg, Oktober 2023

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NDR / Thorsten Jander Almila Bagriacik und Axel Milberg im "Tatort"