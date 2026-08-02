Kein BH: Charlotte Engelhardt lüftet ihr Busen-Geheimnis

Charlotte Engelhardt (48) gewährt auf Instagram mal wieder tiefe Einblicke – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Moderatorin präsentierte sich in einem gewagten roten Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt, das schon in Folge fünf der Show "Bad Boyfriends" für Aufsehen gesorgt hatte. Denselben auffälligen Look trug sie auch bei den Reality Awards, wo sie damit alle Blicke auf sich zog. Jetzt verriet sie ihren Fans, was hinter diesem freizügigen Styling wirklich steckt – nämlich ein kleines Geheimnis, das viele Frauen kennen dürften.

Denn Charlotte trägt unter dem Kleid keinen BH. Stattdessen sorgen Klebestreifen dafür, dass alles dort bleibt, wo es hingehört. Auf Instagram teilte sie den entsprechenden Post mit einer selbstironischen Botschaft: "Life Hack. Wie hält das? So, swipe! Dankt mir später." Ob das Ablösen der Streifen danach genauso reibungslos verlief, ließ die TV-Bekanntheit allerdings offen.

Charlotte ist nicht nur als Moderatorin bekannt, sondern auch als Unternehmerin. Nach ihrer Trennung von Sido (45) nahm sie ihren Geburtsnamen Engelhardt wieder an. Wer sich nicht nur für ihre Fashion-Tipps, sondern auch für reichlich Tränen und Drama interessiert, kommt beim Streamingdienst RTL+ auf seine Kosten: Dort ist "Bad Boyfriends" mit Charlotte als Moderatorin jederzeit abrufbar.

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Engelhardt

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026

Anzeige