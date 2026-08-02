Mit zehn Jahren: Ice-T & Cocos Tochter erobert den Laufsteg

Mit gerade einmal zehn Jahren hat Chanel Nicole (10), die Tochter von Ice-T (68) und Coco Austin (47), erneut bewiesen, dass ihr das Rampenlicht liegt. Sie lief bei der Modenschau von Rookie Kids in New York über den Laufsteg und zog dabei alle Blicke auf sich. In mehreren Outfits präsentierte sie sich selbstbewusst vor Publikum und Kameras, bevor sie gemeinsam mit ihren Eltern für Fotos auf dem roten Teppich posierte. Für Chanel ist der Auftritt längst keine Premiere mehr: Bereits seit ihrem siebten Lebensjahr steht sie regelmäßig für Modenschauen und Fotoshootings vor der Kamera. Ihre Eltern, die seit 2002 verheiratet sind, begleiten sie dabei meist persönlich und fiebern mit.

"Ich war vor zwei Jahren schon mal hier – und es war richtig toll. Jetzt freue ich mich wieder total", erzählte Chanel im RTL-Interview. Den Rummel rund um ihre Person nimmt sie dabei mit bemerkenswerter Reife: "Manchmal ist es schon verrückt – manche Leute sind nett, andere nicht. Nur weil ich ich bin. Ich kann nichts dafür. Trotzdem macht's Spaß!" Besonders stolz zeigte sich auch Vater Ice-T, der ein Video von Chanels Laufstegmoment auf Instagram veröffentlichte. Dazu schrieb der Rapper und Schauspieler: "Gestern hat Chanel bei der Rookie Kids Modenschau ihr Ding durchgezogen. Alle Kinder waren unglaublich!" Auch in den sozialen Medien überschlugen sich die Komplimente. Nutzer lobten ihr strahlendes Lächeln und ihre natürliche Ausstrahlung auf dem Laufsteg. Für Ice-T, der seit Jahren öffentlich von den Auftritten seiner Tochter schwärmt, ist klar: Chanel hat das Talent für die große Bühne offenbar geerbt – sowohl von ihm als Musiker als auch von Coco, die selbst als Model bekannt wurde.

Dass Chanel so entspannt vor Publikum auftritt, ist laut ihrem Vater kein Zufall. Bereits vor einigen Jahren erklärte Ice-T, warum seine Tochter offenbar keinerlei Lampenfieber kennt: "Meine Erziehungsmethode ist wahrscheinlich anders als bei den meisten... aber Chanel hat null Lampenfieber." Grund dafür sei unter anderem das Leben auf Tournee mit seiner Band Body Count gewesen: "Sie hat laufen gelernt im Tourbus. Diese schmalen Gänge – sie hat sich an den Seiten festgehalten, und wir haben sie den Gang entlanggeschickt." Auch bei früheren Auftritten, etwa bei einer Modenschau von Macy's im vergangenen September, bewies Chanel laut "Today" bereits Bühnenpräsenz und sogar Mitgefühl, als sie einem nervösen kleinen Mädchen über den Laufsteg half. Für die Familie, die ihre Tochter im November 2015 bekam, scheint klar: Der Weg auf die große Bühne hat für Chanel gerade erst begonnen.

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Getty Images Coco Austin, Chanel Nicole Marrow und Ice-T auf dem roten Teppich

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Getty Images Chanel Nicole Marrow bei der Amazon Kids Back-To-School Runway Show von Rookie Kids in New York City

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Instagram / coco Coco Austin und ihre Tochter Chanel im Oktober 2024