Verlobung aufgelöst: Haben Fabio Knez & Darya noch Kontakt?

Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) haben im vergangenen Jahr ihre Verlobung aufgelöst. In ihrem Podcast "Pillow Talk" klärt Darya auf, wie es nach der Trennung weiterging. Auf die Frage eines Fans, ob sie noch Kontakt zu ihrem Ex pflegt, antwortet sie kategorisch: "Nein, wir haben keinen Kontakt." Dann rudert das Model jedoch etwas zurück – die beiden hätten nach ihrer Auswanderung nach Dubai gemeinsam ein Unternehmen gegründet. "Das ist gerade noch in Arbeit, das alles umzustellen. Deswegen müssen wir da ab und zu im Austausch sein", erklärt sie.

Privaten Umgang mit ihrem Ex scheint sich die ehemalige GNTM-Kandidatin jedenfalls nicht mehr zu wünschen. Sie stellte in den Wochen vor der Trennung eine starke Wesensveränderung bei Fabio fest – so extrem, dass sie ihren damaligen Verlobten kaum noch wiedererkennen konnte. "Das ist für mich wie ein Todesfall. Dieser Mensch, in den ich mich verliebt habe, den ich heiraten wollte, der hat ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr existiert. Und das war mein bester Freund", erklärt sie mit Tränen in den Augen. Sein schneller Wandel habe ihr zeitweise sogar echte Angst bereitet.

Wie sie bereits in einer früheren Podcast-Episode ausplauderte, lief es zwischen Darya und Fabio schon seit einiger Zeit nicht mehr rund. "Es hat bei uns schon länger gekriselt. Dass ich gemerkt habe, dass die Beziehung den Bach heruntergeht, war, als ich vom Oktoberfest zurückkam", erinnerte sie sich. Schließlich sei es Fabio gewesen, der den Schlussstrich gezogen hat: Er habe "nicht mehr kämpfen" wollen und sich für die Trennung entschieden, erzählte Darya.

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Imago Darya Strelnikova, Model

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Dezember 2025

