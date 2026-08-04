"Glee"-Star Brittany Parks macht Krebsdiagnose publik

Traurige Nachrichten von Brittany Parks (38): Die Tänzerin, die von 2009 bis 2015 in der Erfolgsserie Glee zu sehen war, hat öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die Schauspielerin wandte sich am Wochenende via Instagram an ihre Follower und teilte mit, dass bei ihr triple-negativer Brustkrebs im Stadium zwei diagnostiziert wurde. Gemeinsam mit den ernsten News veröffentlichte sie Fotos aus dem Krankenhaus und von ihrer Behandlung. Laut Daily Mail hat ihre "Glee"-Kollegin Heather Morris (39) indes eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen, um Brittany finanziell zu unterstützen.

Die Diagnose erhielt die Tänzerin bereits im März, seitdem sei ihr Alltag von einer emotionalen Achterbahnfahrt geprägt, wie sie online schreibt: "Seit meiner Diagnose war es ein Non-Stop-Programm aus Tests, Arztterminen und mentalen Achterbahnfahrten. In enger Zusammenarbeit mit meinen Ärzten fühle ich mich jedoch zuversichtlich und ruhig angesichts des Behandlungsplans, den ich derzeit durchführe." Trotz allem blickt Brittany kämpferisch in die Zukunft: "Das nächste Jahr wird schwierig sein, und das ist noch untertrieben. Aber zu wissen, dass es mir guz gehen wird und ich auf der anderen Seite rauskomme und dem Krebs den Hintern versohle, lässt mich derzeit in Frieden und bereit für die Herausforderung sein." Auf der GoFundMe-Seite sind bislang umgerechnet 32.500 Euro von einem angestrebten Ziel von knapp 44.000 Euro zusammengekommen.

Heather erklärte in ihrem GoFundMe-Aufruf, dass Brittany durch die Erkrankung nicht mehr wie gewohnt arbeiten und reisen könne. Die Tänzerin bereist normalerweise die Welt, um Stepptanzstunden zu geben, und arbeitete zuletzt an Broadway-Produktionen in New York City. Im Kommentarbereich von Brittanys Instagram-Post sammelten sich außerdem zahlreiche aufmunternde Worte von weiteren "Glee"-Kollegen, die wie eine große Familie zu sein scheinen. Heather schrieb: "Meine Königin. Du bist die stärkste Person, die ich kenne. Stärker als diese Diagnose. Ich liebe dich so tief, dass es wehtut, und ich bin für dich da, so wie du in meiner schwersten Zeit für mich da warst. Für immer und darüber hinaus." Auch Kevin McHale (38) meldete sich zu Wort: "Du bist die Stärkste und Mächtigste unter uns. Das ist ein weiteres, wenn auch schwieriges Kapitel einer langen, wunderschönen Geschichte. Ich liebe dich so bescheuert sehr, dass es wehtut. Wir sind für dich da."

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Instagram / bp_parks "Glee"-Star Brittany Parks macht ihre Krebsdiagnose publik, August 2026.

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Getty Images Heather Morris im Mai 2017

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Getty Images Brittany Parks bei der Monte Cristo Award Zeremonie zu Ehren von George C. Wolfe im Edison Ballroom, New York, 9. Mai 2016.