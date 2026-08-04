5,5 Mio Besucher: "Avatar 3" dominierte die Kinos 2025

James Camerons (71) "Avatar: Fire and Ash" hat sich zum erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 2025 in Deutschland gekrönt. Über 5,5 Millionen Tickets wurden hierzulande für den dritten Teil der Pandora-Saga verkauft, wie aus den Zahlen von InsideKino hervorgeht. Der Sci-Fi-Blockbuster spülte damit rund 83 Millionen Euro in die Kinokassen – ein Betrag, der auch dem 3D-Zuschlag zu verdanken ist. Selbst der mit großen Erwartungen gestartete deutsche Kultfilm "Das Kanu des Manitu" musste sich dem Avatar-Universum geschlagen geben.

Auf Platz zwei der Jahrescharts landete "Das Kanu des Manitu" mit knapp 5,1 Millionen Zuschauern und einem Einspiel von 51 Millionen Euro. Dahinter folgten "Zoomania 2" mit 4,8 Millionen Tickets und 47 Millionen Euro, "Ein Minecraft Film" mit 3,5 Millionen Tickets und 36 Millionen Euro sowie "Lilo & Stitch" mit 3,3 Millionen Tickets und 32 Millionen Euro.

Verglichen mit seinen Vorgängern zeigt "Avatar: Fire and Ash" jedoch eine rückläufige Tendenz. Der erste Teil "Avatar – Aufbruch nach Pandora" aus dem Jahr 2009 verkaufte in Deutschland über elf Millionen Tickets und spielte rund 115 Millionen Euro ein. "Avatar: The Way of Water" konnte nach mehr als einer Dekade Wartezeit mit über zehn Millionen Tickets und 139 Millionen Euro diesen Hype sogar noch annähernd erreichen. Teil drei lockte nur noch etwa halb so viele Zuschauer wie der Auftakt ins Kino. Über die Fortsetzungen "Avatar 4" und "Avatar 5", die ursprünglich für 2029 und 2031 geplant waren, wird derzeit noch hinter den Kulissen verhandelt. Cameron muss laut Berichten zunächst einen Weg finden, die kommenden Teile schneller und kostengünstiger zu produzieren, so berichtet Moviepilot.

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Landmark Media Press and Picture "Avatar: The Way Of Water"

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Getty Images James Cameron bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" in London, April 2026

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ActionPress Sam Worthington und Zoe Saldana im Film "Avatar"

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