Dieses neue Detail im Maki-Drama sorgt für Entsetzen

Im Netz kochen die Emotionen erneut hoch: In einem neuen Video auf TikTok spricht Creatorin Lawa auf ihrem Kanal "Lawa - TRASH TALK ONLY" nun über weitere Details im "Bad Boyfriends"-Drama rund um Michelle Mišić und Mladen Doric alias Maki. Sie bezieht sich dabei auf ein aktuelles RTL-Interview mit Michelle und Showkollegin Nasrin Eileen Rapp, in dem erneut die brisanten Nacktfotos der verstorbenen Frau auf Makis Handy thematisiert werden. Laut Lawa sei dabei eine Information gefallen, die den ohnehin schon schockierenden Vorfall in einem völlig neuen Licht erscheinen lasse.

Lawa erklärt in ihrem Clip, dass die Frau Maki die intimen Aufnahmen nicht als normale Dateien, sondern lediglich als Einmalansicht geschickt haben soll. Wer Fotos oder Videos auf diese Weise verschickt, möchte verhindern, dass sie dauerhaft gespeichert werden. Nach Lawas Darstellung soll Maki die Bilder dennoch mit einem zweiten Smartphone abfotografiert haben, bevor sie verschwanden. "Das, Leute, ist für mich einfach nur pervers. Ich komme gar nicht darauf klar. Wie viel schlimmer kann dieser Mann eigentlich noch werden?", erklärt die Creatorin in ihrem Video.

Die Aufregung um Maki hatte bereits zuvor hohe Wellen geschlagen, nachdem Michelle in der Sendung sein Handy durchforstet hatte. Maki erklärte damals, die intimen Aufnahmen seien ihm ungefragt über Instagram zugeschickt und automatisch gespeichert worden. Zudem behauptete er, die abgebildete Frau sei inzwischen verstorben. RTL hatte sich daraufhin mit einem offiziellen Statement zu dem Vorfall positioniert. Creatorin Lawa zeigt sich von den neuen Entwicklungen erschüttert: "Ich bin einfach nur froh, dass Michelle aus dieser Beziehung raus ist." Abschließend wünscht sie ihr "auf ihrem weiteren Weg der Heilung alles Gute".

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RTL Mladen "Maki" Doric bei "Bad Boyfriends"

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"