Tausende Fans zollen Glen Hansard bei Totenwache Tribut

Mehr als 11.000 Menschen haben sich am Montag in Dublin von Glen Hansard (†56) verabschiedet. Bei einer öffentlichen Totenwache in der Barock-Kapelle des Irish Museum of Modern Art im Dubliner Stadtteil Kilmainham erwiesen Tausende von Fans dem verstorbenen irischen Sänger und Songwriter die letzte Ehre. Sein Sarg aus Weide war mit Grünpflanzen und Äpfeln geschmückt, zu seinen Füßen lagen zwei seiner Gitarren. Traditionelle Musiker spielten unter dem Buntglasfenster der Kapelle, während Trauernde Blumen, Karten und Notizen hinterließen. Viele von ihnen legten beim Vorbeigehen ihre Hände auf den Sarg, wie BBC berichtet. Glen starb am 29. Juli bei einem Motorradunfall in Dublin – er wurde 56 Jahre alt.

Unter den Trauergästen war auch Glens frühere Partnerin und musikalische Weggefährtin Markéta Irglová. Viele Besucher teilten persönliche Erinnerungen an Konzerte und Straßenmusik. Chris James etwa berichtete dem Sender, er habe Glen vor 25 Jahren erstmals beim Busking auf der Grafton Street erlebt. "Das war eines der coolsten Dinge, die ich je gesehen hatte, und einer der Gründe, warum ich angefangen habe, Gitarre zu spielen", sagte er. "Einfach ein toller Kerl, völlig bodenständig, wollte das Beste für jeden." Auch Fans aus dem Ausland, darunter Besucher aus Chicago und den Niederlanden, reisten eigens für die Totenwache an. Die Beerdigung fand heute um 13:30 Uhr Ortszeit in der St. Patrick's Cathedral in Dublin statt und wurde live auf RTE News übertragen. Glens Familie bat anstelle von Blumen und Geschenken um Spenden an die Dublin Simon Community, die Obdachlosen hilft, sowie an Ukrainian Action.

Glen hatte eine über drei Jahrzehnte andauernde Karriere, die ihn von den Straßen Dublins bis auf die größten Bühnen der Welt führte. International bekannt wurde er durch den Film "Once" aus dem Jahr 2007, für den er zusammen mit Markéta Irglová den Oscar für den besten Originalsong erhielt – für das Lied "Falling Slowly". Mit ihr bildete er auch das Musikduo The Swell Season, mit dem drei Alben entstanden. Als Frontmann der Rockband The Frames prägte er die irische Musikszene nachhaltig. "Er ist ein riesiger Verlust für die irische Musik", sagte Kevin Bret, der in den späten 1990er-Jahren kurzzeitig als Roadie für The Frames gearbeitet hatte, gegenüber RTE. Über die genaue Todesursache ist noch keine abschließende Klarheit erreicht: Die irische Polizei wartet auf die Ergebnisse toxikologischer Tests, die klären sollen, wie es zu dem Motorradunfall kam.

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Imago Glen Hansard, Musiker

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Imago Glen Hansard und Markéta Irglová in einer Szene aus "Once" (2006)

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Getty Images Glen Hansard performt bei den Oscar Wilde Awards der US-Ireland Alliance in Santa Monica, 23. Februar 2017