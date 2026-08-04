Still-Aus nach sieben Jahren rührt Taylor Giavasis zu Tränen

Taylor Giavasis hat auf Instagram ein emotionales Statement geteilt und dabei offen über das Ende einer langen Stillzeit geschrieben. Nach sieben Jahren hat die Frau von Nash Grier (28) entschieden, nicht mehr zu stillen – und das macht ihr deutlich mehr zu schaffen, als sie erwartet hatte. In dem Beitrag sind Videoausschnitte zu sehen, in denen sie auf einem Stuhl sitzt und ihr Kind stillt. Im letzten Clip küsst sie liebevoll den Kopf des Kindes. "Nach sieben Jahren Stillzeit schließen wir dieses Kapitel", schrieb sie auf dem Video.

"Ich war bereit, mit dem Stillen aufzuhören, aber ich hätte nicht erwartet, dass es mich so emotional macht. Ich weine beim Schreiben buchstäblich", teilte Taylor via Instagram mit. Weiter schrieb sie: "Es ist lustig, wie man auf etwas vorbereitet sein kann und trotzdem so viel fühlt, wenn es dann tatsächlich passiert." Mit diesen Worten schilderte sie, wie aufgewühlt sie trotz ihrer Entscheidung ist. Taylor und Nash, die seit 2015 ein Paar sind und Ende 2024 heirateten, bekamen 2019 ihren Sohn Malakai und 2022 Tochter Noa. Immer wieder geben die beiden in Social-Media-Posts und YouTube-Videos Einblicke in ihren Familienalltag.

Schon vor einiger Zeit hatten Taylor und Nash darüber gesprochen, wie sehr sie das Elternsein verändert hat. In einem YouTube-Video erzählte Nash, dass er früher in jeder Lebenslage zuerst an Taylor gedacht habe. Mit der Schwangerschaft von Malakai habe sich sein Fokus aber verschoben: Von da an habe das Wohl des kleinen Jungen im Mittelpunkt gestanden. Taylor beschrieb, dass ihre Partnerschaft seit der Geburt nicht mehr "auf dem Fahrersitz" sitze, sondern das Team Familie zähle: Alles drehe sich darum, gemeinsam für ihre Kinder da zu sein und offen miteinander zu kommunizieren. Nash berichtete zudem, die Rolle als Vater habe ihn selbstloser gemacht – beide empfinden es als besondere Verbindung, ihre Liebe nun vor allem darin zu zeigen, wie sie sich um Malakai und Noa kümmern.

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Instagram / nashgrier Nach Grier mit Taylor Giavasis und den Kindern Malakia und Noa

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Instagram / nashgrier Hochzeitsfoto von Nash Grier und seiner Frau Taylor

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Getty Images Nash Grier, Schauspieler