Scott Eastwood spricht über plötzlichen Tod seiner Freundin

Scott Eastwood (40) hat sich in einem Podcast-Interview erstmals seit Jahren ausführlich über eine der schmerzhaftesten Erfahrungen seines Lebens geäußert. Der Sohn von Hollywoodlegende Clint Eastwood (96) verlor im Jahr 2014 seine Freundin Jewel Brangman bei einem Autounfall – ausgelöst durch einen defekten Airbag. Im Podcast "Armchair Expert" erinnerte sich der Schauspieler nun an die Tragödie: "Wir waren drei oder vier Jahre zusammen. Es gab einen Rückruf wegen des Airbags, und was ein kleiner Auffahrunfall gewesen wäre, den die meisten Menschen überlebt hätten... sie wurde quasi vom Airbag erschossen."

Besonders belastend war für Scott die Situation, in der ihn die Nachricht erreichte. Er befand sich gerade an einem Filmset und konnte nicht zu Jewels Familie reisen, um gemeinsam zu trauern. "Ich bekam den Anruf mitten an einem Drehtag, und ich glaube, ich habe einen klassischen Abwehrmechanismus aktiviert: 'Schieb das auf später. Leg das erst mal zur Seite'", erklärte er im Podcast. Die Trauer habe er erst viel später verarbeitet – und das sei keine gute Sache, wie er heute weiß: "Ich glaube, man möchte mit den Menschen trauern, die Teil ihres Lebens waren. Das ist ein wichtiger Teil des Trauerprozesses." Bereits kurz zuvor hatte er am Set einen anderen schweren Verlust erlebt: Sein enger Freund Paul Walker (†40) starb 2013 bei einem Autounfall, während Scott den Actionfilm "Fury" drehte.

Gegenüber dem Magazin GQ Australia hatte Scott schon 2016 erstmals über Jewels Tod gesprochen. "Ich hatte noch nie jemanden verloren, mit dem ich wirklich intim war, in einer Beziehung", sagte er damals. Er deutete auch an, dass der Verlust ihn nachhaltig geprägt habe: "Vielleicht hat es mir das Daten schwerer gemacht." Scott ist der Sohn von Clint Eastwood und Jacelyn Reeves. Sein Vater gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods – als Schauspieler, Regisseur und Produzent gleichermaßen.

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler

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