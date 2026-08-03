Kaia Gerber und Homer Gere bringen 80er-Glam nach Berlin

Hoch über den Dächern Berlins haben Kaia Gerber (24) und ihre Serienclique jetzt für Aufsehen gesorgt. Das Model und die Schauspielerin war gemeinsam mit ihren Co-Stars Homer Gere, Igby Rigney, Graham Campbell und Hayes Warner in der deutschen Hauptstadt unterwegs, um ihre neue Serie "The Shards" vorzustellen. Auf dem Dach der BILD-Redaktion zeigten sich die fünf lässig in Jeans, Sommerlooks und Sonnenbrillen – und sobald die Kamera klickte, waren Pose und Blick bei Kaia makellos. Das überrascht wenig: Als Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60) weiß die 24-Jährige genau, wie man vor dem Objektiv glänzt.

Bei "The Shards" handelt es sich um eine neue Produktion von Ryan Murphy (60), der als einer der gefragtesten Serienmacher Hollywoods gilt. Die Vorlage stammt von Bret Easton Ellis (62), dessen gleichnamiger Bestseller die Grundlage bildet. Die Story dreht sich um eine privilegierte Highschool-Clique im Los Angeles des Jahres 1981 – und einen Serienkiller, der das scheinbar unbeschwerte Leben der Teenager jäh aus der Bahn wirft. Für den Dreh tauchte der Cast tief in die Achtzigerjahre ein. Voluminöse Frisuren und ikonische Looks prägten die Figuren, und auch die Musik spielte eine wichtige Rolle. "Als ich zum ersten Mal "Vienna" von Ultravox gehört habe, wusste ich sofort, welchen Ton die Serie haben würde", verriet Hayes in einem Gespräch mit Bild. "Dieser Song ist unsere inoffizielle Hymne", ergänzte Graham. Auf ihrer 80er-Playlist stehen außerdem Namen wie Depeche Mode, Blondie und Duran Duran.

Für Kaia ist "The Shards" ihre bislang größte Serienrolle – ein weiterer Schritt in ihrer Karriere als Schauspielerin, nachdem sie zunächst wie ihre Mutter Cindy als Model bekannt wurde. Erst vor wenigen Tagen glänzte sie bei der Premiere der Serie in Los Angeles auf dem roten Teppich. Homer, der an Kaias Seite in der Serie zu sehen ist, ist ebenfalls kein Unbekannter: Als Sohn von Hollywood-Legende Richard trägt er einen der bekanntesten Namen der Filmbranche. Beide verbindet also nicht nur die gemeinsame Arbeit vor der Kamera, sondern auch das Aufwachsen im Schatten berühmter Eltern. Kaia selbst bringt einen zentralen Gedanken hinter der Serie gegenüber BILD auf den Punkt: "Jung zu sein, war schon immer schwer. Heute gehen wir nur anders damit um."

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Getty Images Kaia Gerber, Homer Gere, Hayes Warner, Igby Rigney, Jordan Roth, Evan Rachel Wood, Graham Campbell, Nina Jacobson, Brad Simpson und Ryan Murphy

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Getty Images Kaia Gerber bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, März 2026

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Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles