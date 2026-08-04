Nach tragischem Unfall: Kaylee Hottle (†19) wurde beigesetzt

Kaylee Hottle (†19), bekannt aus der Monsterfilm-Reihe "Godzilla vs. Kong", ist jetzt in ihrer Heimatstadt Kyle in Texas beigesetzt worden. Zuvor fand an ihrer Schule, der Texas School for the Deaf, eine bewegende Gedenkfeier statt, wie Daily Mail berichtet. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Freunde, Mitschüler und Familie Abschied von der 19-Jährigen nahmen. Ihr Vater Joshua und ihre Schwester Jasmine richteten zu Ehren von Kaylee persönliche Worte an die Trauernden. Das Programm der Feier trug die Aufschrift: "Für immer ein Ranger. Für immer in unseren Herzen." Nach der Zeremonie versammelten sich die Gäste im Innenhof der Schule, bevor die junge Schauspielerin in einem weißen Sarg zu ihrer letzten Ruhestätte gebracht wurde.

Kaylee war am 21. Juli bei einem Autounfall in Maryland ums Leben gekommen. Laut dem Portal war sie als Mitfahrerin in einem 1995er Honda Accord unterwegs, als das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam und gegen einen Entwässerungskanal prallte. Ihr Vater Joshua hatte kurz nach dem Unfall in einem Facebook-Livestream davon berichtet, dass er erfahren habe, dass das Herz seiner Tochter noch auf dem Weg ins Krankenhaus aufgehört hatte zu schlagen. Die Todesursache wurde offiziell als Unfall eingestuft, Alkohol spielte laut dem Büro des Sheriffs von Frederick County keine Rolle. Ergebnisse eines Drogentests stehen noch aus.

Kaylee war in der Filmwelt vor allem für ihre Rolle als Jia bekannt – ein gehörloses Mädchen, das mit King Kong in Gebärdensprache kommunizieren kann. Sie spielte die Figur sowohl in "Godzilla vs. Kong" als auch im Nachfolger "Godzilla x Kong: The New Empire". Es war ihr Kinodebüt, und ihr Kollege Alexander Skarsgard schwärmte damals in höchsten Tönen von ihr: "Sie stiehlt den Film", sagte er gegenüber Junkee. "Es ist ihr erster Film. Es ist faszinierend, wie wohl sie sich vor der Kamera fühlt." Kaylee stammte aus einer gehörlosen Familie und brachte auch ihren Mitspielern die Gebärdensprache bei. Neben ihrer Schauspielkarriere war sie als Leichtathletin aktiv und gehörte dem Track-and-Field-Team ihrer Schule an.

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Getty Images Kaylee Hottle im März 2024

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Instagram / syncwithasl Kaylee Hottle und ihre Mutter Ketsi

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