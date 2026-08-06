Olympiasieger Gus Kenworthy ist nun mit Andrew Rigby verlobt

Gus Kenworthy (34) hat jetzt den wohl wichtigsten Sprung seines Lebens gewagt – und zwar nicht auf Skiern, sondern auf einer Felseninsel vor Mallorca. Der Freestyle-Skier stellte seinem Partner Andrew Rigby am Dienstag im Urlaub die entscheidende Frage. Für den filmreifen Antrag hatte sich der Sportler einiges einfallen lassen: "Wir nahmen ein privates Schlauchboot vom Pier des St. Regis, wo wir im Mar Sea Club am Strand einen Cocktail getrunken hatten. Ich sagte Andrew, ich würde ihn auf ein kleines Abenteuer mitnehmen. Als wir an der Insel ankamen, stiegen wir aus dem Schlauchboot und wanderten hinauf zu den Klippen", erzählte er gegenüber People. Dort hatte Gus bereits eine Picknickdecke und einen Krug besonders süßer Margaritas vorbereiten lassen – genau so, wie Andrew seine Drinks am liebsten bestellt.

Nach dem Jawort ging es allerdings nicht zurück ans Festland, sondern zu einer gecharterten Jacht, auf der sechs Freunde auf das frisch verlobte Paar warteten. Sein Partner hatte mit alldem offenbar überhaupt nicht gerechnet, obwohl das Thema Hochzeit zwischen ihnen schon öfter zur Sprache gekommen war. "Wir haben natürlich oft darüber gesprochen, aber ich dachte, das wäre einfach ein entspannter Urlaub. Zu sagen, dass ich geschockt war, wäre eine Untertreibung. Und dann direkt nach Gus' Antrag unsere Freunde dort zu sehen? Wow", verriet Andrew dem Magazin. Bei Instagram verkündete Gus die Neuigkeit anschließend mit einem Scherz: "Er sagte, er würde darüber nachdenken!"

Gus und Andrew sind seit rund zwei Jahren ein Paar. 2024 hatte der Sportler bereits seine neue Liebe mit einem süßen Kussfoto öffentlich gemacht und damit erstmals angedeutet, wer an seiner Seite ist. Zuvor war Gus unter anderem mit dem Schauspieler Matthew Wilkas zusammen gewesen, später folgte eine Beziehung mit dem Manager Adam Umhoefer. Beide Partnerschaften gingen auseinander, bevor der Skifahrer sein Glück mit Andrew fand. Nun folgt für die beiden der nächste Schritt: Sie wollen heiraten.

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Instagram / guskenworthy Gus Kenworthy mit seinem Verlobten Andrew Rigby, August 2026

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Getty Images Gus Kenworthy, Sportler und Schauspieler

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Instagram / guskenworthy Gus Kenworthy mit seinem neuen Freund, Januar 2024