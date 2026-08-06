"Schmidt" bestätigt Skripte: Feiert "New Girl" ein Comeback?

Fans der Kultserie New Girl dürfen sich freuen: Ein Comeback der beliebten Sitcom rückt offenbar näher. Max Greenfield (45), der in der Fox-Serie von 2011 bis 2018 den schmucken Möchtegern-Perfektionisten Schmidt spielte, hat in der US-Talkshow "Today with Jenna & Sheinelle" ein vielversprechendes Update gegeben. "Soweit ich weiß, passiert es. Ich habe die Drehbücher gesehen – und sie sind großartig", verriet er dort. Damit ist er der erste Hauptdarsteller, der konkret bestätigt, dass bereits fertige Skripte für das geplante Reunion-Projekt existieren.

Auch sein Serienpartner Jake Johnson (spielt Nick Miller) hatte sich zuletzt zu dem möglichen Comeback geäußert – und dabei seinen Co-Star Lamorne Morris (spielt Winston Bishop) auf die Schippe genommen. Im Gespräch mit Deadline scherzte er, Morris sei nach seinem Emmy-Gewinn nun wohl "zu talentiert" für die Sitcom – und rief Fans augenzwinkernd dazu auf, den Schauspieler auf Instagram dazu zu drängen, mitzumachen. Einen offiziellen Starttermin oder Angaben dazu, bei welchem Sender oder Streamingdienst die Reunion erscheinen soll, gibt es bislang noch nicht.

Jake hatte ohnehin schon länger keinen Hehl daraus gemacht, dass er für ein Comeback bereit wäre. Gegenüber Collider betonte er, er werde diese Show und alle Beteiligten immer lieben – und dass er einsteigen würde, wann immer Serienschöpferin Elizabeth Meriwether das Wort dazu gibt. "New Girl" lief von 2011 bis 2018 über sieben Staffeln bei Fox und entwickelte sich schnell zur Lieblingsserie vieler Sitcom-Fans. Auch 2020 bewies die Besetzung rund um Zooey Deschanel (46), Jake und Lamorne noch einmal ihren Zusammenhalt, als sie gemeinsam in einem Video zur Teilnahme an der US-Wahl aufriefen.

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Getty Images Schauspieler Max Greenfield im Januar 2019

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Imago Nasim Pedrad und Lamorne Morris in einer Szene aus "New Girl", Folge "The Curse of the Pirate Bride" (Staffel 7, Episode 7)

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Getty Images Der "New Girl"-Cast