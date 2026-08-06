Heiratsantrag 2.0? Sarah Engels und Julian amüsieren Fans

Romantische Kulisse, Meeresluft und ein Kniefall – klingt nach dem perfekten Heiratsantrag, oder? Auf einem Boot hat Julian Engels (33) seiner Frau Sarah Engels (33) jetzt tatsächlich eine Überraschung der besonderen Art bereitet. Das Ehepaar ist zum ersten Mal ohne seine Kinder im Urlaub, als Julian plötzlich die Hände seiner Liebsten ergreift und sich auf die Knie begibt. Die Sängerin wirkt sichtlich aufgeregt, die Erwartungen könnten kaum größer sein. Doch dann greift er in die Hosentasche – und zieht eine Sonnencreme heraus, um sich damit die Füße einzucremen. Dazu schreibt Sarah auf Instagram: "Dieser Moment, wenn der Kopf einer Frau schneller ist als die Realität."

Den Fans des Paares gefällt der witzige Clip offenbar sehr. In den Kommentaren überschlagen sich die humorvollen Reaktionen. "Nicht der Antrag, den wir erwartet haben, aber den Schutz, den wir definitiv befürworten", schreibt etwa ein Sonnencreme-Brand unter den Beitrag. Ein weiterer Nutzer kommentiert: "Mein UV-Schutz kommt zuerst, Babe!" Und jemand fasst das Geschehen besonders treffend zusammen: "Das war ein Antrag… an die Fußcreme." Manche hatten sogar eine noch drastischere Wendung erwartet: "Ich dachte, er schubst dich ins Wasser", heißt es in einem anderen Kommentar.

Sarah und Julian sind seit 2019 ein Paar und seit 2021 verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Sarah bringt aus ihrer früheren Beziehung mit Pietro Lombardi (34) außerdem noch einen Sohn mit in die Familie. Bekannt wurde die Sängerin einst durch ihre Teilnahme an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, wo sie 2011 den zweiten Platz belegte. Seitdem ist sie nicht nur als Musikerin aktiv, sondern gibt ihren Fans auch regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag. Kürzlich machte sie unter anderem mit einer Feminismus-Debatte Schlagzeilen.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, August 2026

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025