Emotional: Anna Adamyan teilt Details ihrer Frühgeburt

Anna Adamyan (30) hat sich entschieden, die wohl beängstigendsten Stunden ihres Lebens mit ihrer Community zu teilen. Auf Instagram schildert die Influencerin nun erstmals ausführlich, wie ihr zweiter Sohn am 24. Juli völlig unerwartet auf die Welt geholt werden musste. Alles begann demnach um 01:30 Uhr in der Nacht: Anna wachte mit einer sehr starken, frischen Blutung auf und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Partner Sargis Adamyan (33) kam kurz darauf nach – erst musste eine vertraute Bezugsperson beim älteren Sohn sein, der von dem ganzen Trubel nichts mitbekam und weiterschlief. Im Krankenhaus setzten dann auch noch Wehen ein, während die Blutung nicht nachließ. Zwar habe sie gewusst, dass sie medizinisch bestens versorgt war, dennoch sei die Nacht von großer Angst geprägt gewesen.

Dem ungeborenen Jungen ging es zunächst noch gut, weshalb sein Zustand vorerst nur beobachtet wurde. Doch dann begann sich Annas Plazenta zu lösen und die Quelle der Blutung wurde immer deutlicher erkennbar – für die Mediziner die entscheidenden Gründe, das Baby vorzeitig zu holen. Vorbereitet war die zweifache Mutter darauf in keiner Weise: Noch am Abend des 23. Juli hätte sie nicht damit gerechnet, wenige Stunden später zu entbinden. Ihre Kliniktasche wollte sie eigentlich erst am darauffolgenden Wochenende packen, entsprechend kam sie fast ohne persönliche Sachen im Krankenhaus an. Ihre Erfahrung verbindet sie mit einem eindringlichen Appell an andere Schwangere. "Solltet ihr Blutungen während der Schwangerschaft haben, so zögert nicht und lasst sie direkt abklären. Bei mir waren es am Ende ein paar Stunden und dennoch wichtige Stunden, um sicher handeln zu können", schreibt sie auf Instagram. Kurz vor der Geburt versuchten sie und Sargis trotz aller Sorgen noch, für ein letztes gemeinsames Foto mit Babybauch zu lächeln. "Die Nacht ist wohl selten so schnell vergangen wie diese, und plötzlich waren wir Eltern von zwei Kindern", resümiert die Influencerin.

Die Geburt ihres zweiten Sohnes hatten Anna und Sargis bereits vor zehn Tagen öffentlich gemacht. Der Junge kam am 24. Juli 2026 in der 34. Schwangerschaftswoche plus drei Tage zur Welt – und damit mehrere Wochen vor dem errechneten Termin. Damals zeigte die Beauty auf Instagram die winzige Hand ihres Neugeborenen und bezeichnete ihn als ihr zweites Wunder. Schon in diesem Beitrag hatte sie angedeutet, dass ihr Sohn plötzlich geholt werden musste und die Geburt alles andere als unkompliziert verlaufen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan kurz vor der Geburt ihres Frühchens, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ihr Mann Sargis und ihr Baby, Juli 2026

Anzeige Anzeige