Private Worte: Markus Söder wünscht sich "viele" Enkelkinder

In der ProSieben-Doku "Born Famous" gewährt Markus Söder (59) ungewohnt persönliche Einblicke – und spricht offen über das Liebesleben seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt (27). Bei einem Wiedersehen nach einigen Wochen ohne persönliches Treffen kommen Vater und Tochter schnell auf ihr Privatleben zu sprechen, während ein Kamerateam die beiden begleitet. Auf die Frage des bayerischen Ministerpräsidenten, ob es derzeit einen Mann in ihrem Leben gebe, gibt Gloria-Sophie eine klare Antwort: "Ich habe entschieden, ne. Im Moment nicht."

In der Doku erzählt sie außerdem, dass ihre Doktorarbeit vorerst auf Eis liegt. Und sie verrät, welche Anforderungen ihr Vater an potenzielle Partner stellt: "Wenn ein Mann zu mir kommen will, dann muss er erst mal durchs Protokoll meines Vaters." Was Markus sich dabei konkret wünscht, beschreibt Gloria-Sophie so: "Mein Vater wünscht sich einen Mann für mich, der mir Sicherheit gibt, der Stabilität gibt, der zuverlässig ist, der aber auch witzig ist und cool. [...] Mein Vater sagt immer: Im Endeffekt heiratet man doch einen Mann, der wie der eigene Vater ist." Auch Enkelkinder hat der Politiker bereits fest im Blick. Auf die Frage, wie viele Kinder sie sich vorstellen könne, antwortet Gloria-Sophie: "Da ist der Güte Gottes keine Grenzen gesetzt." Markus ergänzt daraufhin: "Es sollten am Ende nicht so viele sein, dass man sie durchnummerieren muss, weil man sich die Namen nicht mehr merken kann, aber ich finde viele schon toll!"

Was ihre eigenen Vorstellungen von einer Beziehung angeht, hat Gloria-Sophie ebenfalls klare Worte: "Für mich spielt Alter keine Rolle im Liebesleben. Aber ich finde es sehr wichtig, dass ein Mensch einfach gepflegt ist und sich jung fühlt." Statt eines Ersatzvaters oder einer Ersatzfamilie suche sie jemanden, "der wie ein bester Freund auch ist. Ein Lebenspartner einfach." Ihre letzte offizielle Beziehung mit einem Amerikaner machte die 27-Jährige vergangenen Herbst öffentlich – seitdem hielt sie sich über ihr Liebesleben bedeckt. Gloria-Sophie ist die Tochter von Markus aus seiner ersten Ehe. Der CSU-Chef ist seit 2011 mit seiner zweiten Frau Karin Baumüller-Söder verheiratet, mit der er drei weitere Kinder hat.

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Instagram / markus.soeder Markus Söder, August 2025

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Getty Images Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juni 2025

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Getty Images Gloria-Sophie Burkandt bei den Blauer Panther TV & Streaming Awards in München, Oktober 2025