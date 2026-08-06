"Tut einfach weh": Anna Heiser trauert um Farm in Namibia

Fast ein Jahr nach dem Abschied von ihrer Farm in Namibia kämpft Anna Heiser (36) noch immer mit ihren Gefühlen. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin meldete sich auf Instagram mit einem sehr persönlichen Video bei ihren Fans und sprach offen darüber, wie sehr sie ihr altes Zuhause vermisst. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerald Heiser (41) und den beiden Kindern lebt sie inzwischen wieder in Polen. Doch die Erinnerungen an das frühere Leben in Namibia lassen die Reality-TV-Bekanntheit offenbar nicht los. In dem Clip wird Anna sichtlich emotional, ringt mit den Tränen und sagt: "Ich träume viel von der Farm. Es tut einfach immer noch weh und es ist verdammt traurig."

Trotz des schmerzhaften Rückblicks machte Anna in dem Video auch deutlich, dass ihre Sehnsucht nicht bedeutet, dass sie in ihr altes Leben zurückwill. "Aber bei dem ganzen Gefühlschaos denke ich immer wieder daran, man kann etwas vermissen, ohne es zurückhaben zu wollen", erklärte sie auf Instagram. Zu dem Beitrag schrieb sie außerdem: "Es heißt, 'Zeit heilt alle Wunden', doch das stimmt nicht. Mit der Zeit lernt man einfach, mit den Wunden zu leben." Die Heisers hatten sich 2025 von ihrer Farm getrennt, nachdem wirtschaftliche Probleme ihren Traum vom Leben in Namibia beendet hatten.

Anna Heiser und Gerald Heiser hatten sich 2017 in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt. Kurz darauf zog Anna zu Gerald nach Namibia, wo er seine Farm betrieb. Am 29. Juli 2018 heirateten die beiden in Annas Heimat Polen vor 120 Gästen, auch Inka Bause (57) war damals dabei. Später feierte das Paar noch einmal auf der Farm in Namibia. 2021 kam Sohn Leon zur Welt, 2022 folgte Tochter Alina. Erst vor Kurzem erinnerte Anna auf Instagram mit Bildern ihrer kirchlichen Trauung an den achten Hochzeitstag und schrieb dazu: "Acht Jahre. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden."

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser in ihrer Instagram-Story, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern im November 2024

Anzeige