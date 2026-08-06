Marie Reim schwärmt von zwölf Jahre älterem Partner Raphael

Bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! Staffel vier hat Promiflash Marie Reim (26) getroffen – und die Sängerin nutzte die Gelegenheit, um ausführlich über ihre Beziehung mit dem ehemaligen Fußballprofi Raphael Wolf zu schwärmen. Die beiden liegen rund zwölf bis dreizehn Jahre auseinander, was Marie im Interview allerdings keineswegs als Problem sieht: "Ich wüsste nicht, welche Nachteile es jetzt hat. Ich sehe nur die Vorteile darin. Aber vielleicht geht das wieder auf das Thema zurück, dass ich sehr gutgläubig bin. Ich muss sagen, es hat nur Vorteile."

Was sie an dem Altersunterschied schätzt, erklärte Marie im Gespräch mit Promiflash dazu: "Ich muss sagen, er kann mir manchmal so ein bisschen die Richtung weisen, wenn ich mich etwas verloren fühle. Er ist auch sehr geordnet im Kopf und sehr strukturiert, während ich der kreative, chaotische Kopf bin. Und das hat manchmal einfach seine Vorteile."

Marie ist die Tochter der Schlagerstars Michelle (54) und Matthias Reim (68) und verfolgt inzwischen selbst eine Karriere als Sängerin. Mit Raphael zeigte sie sich bereits vor rund einem Jahr erstmals öffentlich, als die beiden gemeinsam bei der Eröffnung des Schlager Cafés in Düsseldorf über den roten Teppich schritten. Zuvor hatte sie sich Anfang desselben Jahres von ihrem Ex-Partner Alex getrennt.

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Imago Marie Reim mit Freund beim Grand Opening des Schlager Cafe Düsseldorf im Henkel-Saal, 10.04.2025

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Instagram / mariereim_official Marie Reim und ihr Freund Raphael Wolf, Oktober 2025

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Imago Raphael Wolf und Marie Reim bei der Eröffnung des Schlager-Cafés