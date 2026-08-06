"Die Verräter" ist für Sonja Zietlow wie ein Familienausflug

Für Sonja Zietlow (58) sind die Dreharbeiten zur vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! mehr als nur ein Job – sie sind ein echter Familienausflug. Bei der Preview der neuen Staffel am vergangenen Montag in Köln plauderte die Moderatorin in einem Talk mit ihrer RTL-Kollegin Stephanie Brungs (37) darüber, wie sie die Zeit am Set erlebt. Mit dabei auf dem Schloss sind nämlich nicht nur Sonja selbst, sondern auch ihr Ehemann Jens Oliver Haas und ihre Hündin Manki.

Jens Oliver Haas ist kein Unbekannter hinter den Kulissen: Er schreibt die Moderationstexte seiner Frau – sowohl für "Die Verräter" als auch für das "Dschungelcamp". Beim Pressetermin in Köln war er ebenfalls vor Ort, hielt sich aber wie gewohnt eher im Hintergrund. Dass das Ehepaar die Dreharbeiten zu "Die Verräter" besonders genießt, liegt für Sonja auch daran, dass sie ihren Mann dort deutlich häufiger sieht als sonst, so berichtet Berliner Kurier. "Es ist schön, denn jetzt haben wir auch mal gleichzeitig eine Schicht miteinander. Im Dschungel haben wir ja immer unterschiedliche Schichten und sehen uns nur mal beim Vorbeigehen oder bei der Buchbesprechung", erklärte sie. Abends, wenn alle anderen das Schloss verlassen haben, gehört das Gebäude ganz den beiden. "Wenn alle anderen das Schloss verlassen, wird die Tür zugemacht und dann sind wir Schlossherr und Schlossherrin. Wir wandeln dann durch diese ganzen Gänge und entdecken Räume, das ist schön", schwärmte sie. Und auch Manki kommt dabei nicht zu kurz: "Meine kleine Manki hat die Leute auch mal ab und zu abgeholt."

Sonja und Jens Oliver Haas sind seit 2002 verheiratet und arbeiten schon seit Jahrzehnten zusammen. Dass das so reibungslos funktioniert, verdanken sie offenbar klaren Absprachen. "Wir schlafen in getrennten Wohnungen, wir haben getrennte Schichten, wir sehen uns nur am Set", hatte Sonja einmal gegenüber RTL über die gemeinsame Zeit im Dschungelcamp erklärt. Hündin Manki gehört ebenfalls fest zur kleinen Familie. Sonja ist seit Jahren als leidenschaftliche Hundeliebhaberin bekannt, die Straßenhunden ein neues Zuhause gibt. 2021 berichtete sie in einem Interview von ihren beiden Hündinnen Lila aus Sardinien und Manki aus Griechenland.

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RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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Imago Sonja Zietlow mit Ehemann Jens Oliver Haas, Juni 2026

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Imago Sonja Zietlow und Jens Oliver Haas beim Sommerfest des Eagles Golf Club e.V., Juli 2016