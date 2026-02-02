Sophia Thiel macht ihre Nasenspray-Abhängigkeit öffentlich

Fitness-Star Sophia Thiel (30) meldete sich nach einer kurzen Social-Media-Pause nun mit einem sehr persönlichen Thema zurück. In einer neuen Instagram-Story berichtete sie, dass sie in der vergangenen Woche wegen einer Erkältung ausfiel und dabei erneut massiv unter Nasenbluten litt. Der Grund dafür sei jedoch nicht die Erkrankung selbst gewesen, sondern Folgen ihrer früheren Abhängigkeit von Nasenspray, wie sie in dem Clip erklärte. Damit macht sie neben ihrer früheren Essstörung ein weiteres sehr persönliches Kapitel ihrer Geschichte öffentlich. "Es war damals richtig schlimm", sagt Sophia und beschreibt, wie ihr das Spray einst geholfen hatte, während einer Erkältung wieder richtig atmen zu können. "Damit das Ganze abschwillt, nimmt man gerne mal ein Nasenspray."

Die Influencerin, die ihre Community seit Jahren an Höhen und Tiefen teilhaben lässt, nutzte die Gelegenheit, um eindringlich vor den Risiken des übermäßigen Sprühens zu warnen. Auf Instagram schilderte Sophia, dass sie 2021, zunächst unbemerkt, in eine Nasenspray-Sucht gerutscht sei. Aus gelegentlicher Hilfe sei ein Teufelskreis geworden. Irgendwann habe sie zudem große Angst vor einer sogenannten "Stinkenase" entwickelt und erklärt: "Die Schleimhaut wird so beschädigt, dass sich dann stinkende Wunden bilden, was der Betroffene auch riecht." Diese Vorstellung habe sie so sehr erschreckt, dass sie seitdem äußerst vorsichtig im Umgang mit Nasenspray sei. Um die Folgen zu behandeln, ließ sie sich laut Bunte die Nasenschleimhaut veröden – ein Eingriff, den sie als sehr schmerzhaft beschrieb und den sie nach eigenen Worten nie wieder erleben möchte.

Sophias Offenheit ist für ihre Fans inzwischen längst vertraut: Schon früher sprach sie öffentlich über ihre Ess-Brech-Sucht und darüber, wie sich ihr Verhältnis zu Sport und Ernährung grundlegend gewandelt hat. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigt sie sich heute nahbar, teilt auch ihre Unsicherheiten und gewährte erst kürzlich Einblicke in ihren Wunsch nach einer gesunden Balance. Ihre Community erlebt sie inzwischen nicht mehr nur als durchtrainierte Fitness-Influencerin, sondern als reflektierte Frau, die ihre persönlichen Herausforderungen offen benennt und bewusst an sich arbeitet.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

Instagram / DSab56DiONn Sophia Thiel im Oktober 2024