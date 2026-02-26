Therapie und Familie: Sophia Thiel hatte eine schwere Phase

Sophia Thiel (30) hat sich nach einer kurzen Pause auf Instagram zurückgemeldet und ihren Followern erklärt, warum es in letzter Zeit still um sie geworden war. Die Influencerin durchlebte eine schwere Phase, wie sie in ihrer Instagram-Story offenbarte. "Letzte Woche ist gefühlt irgendwie alles schiefgelaufen. Natürlich kommt in solchen Momenten dann immer alles auf einmal zusammen und mein Problem ist dann, dass ich schnell blockiere und alles drumherum still steht", schrieb die 30-Jährige ihren Fans. Besonders belastend sei für sie, dass sie Dinge – auch berufliche – schnell persönlich nehme und sich nicht distanzieren könne. An diesem Verhalten wolle sie künftig arbeiten.

Um ihre Gedanken zu sortieren, hat Sophia professionelle Hilfe in Anspruch genommen. "Ich habe gestern noch mit einer Therapeutin gesprochen. Das war sehr hilfreich. Haben die A B C D Methode gemacht", erklärte sie in einem Video. "Und dieses Schema hat sehr geholfen, um meinen Kopf so ein bisschen zu sortieren und auch den Fehler in der Gleichung zu finden", fügte sie hinzu. Die Sportlerin betonte, dass sie unbedingt daran arbeiten wolle, "dass mich solche Phasen nicht mehr so emotional mitnehmen und ich trotzdem weiter normal funktionieren kann". Kraft tankte sie in dieser Zeit vor allem bei ihrer Familie in der Heimat.

Besonders ihr kleiner Neffe muntert Sophia derzeit auf. Sie sehe ihn immer in Monatsabständen, wodurch die Veränderungen besonders deutlich sichtbar seien. "Der war am Anfang ziemlich zierlich und dünn, hat jetzt ordentlich zugenommen, was er auch sollte. Und er sieht einfach so knuffig aus. Ich kann nicht mehr. Ich könnte ihn auffressen", schwärmte die Influencerin. Die Zeit mit ihrer Familie und besonders die Momente mit ihrem Neffen hätten ihr sehr geholfen, wieder neue Energie zu schöpfen. Sophia ist vor allem für ihre Fitness-Inhalte bekannt und hatte bereits in der Vergangenheit offen über mentale Herausforderungen gesprochen.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Influencerin Sophia Thiel, September 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel und ihre Schwester Bella