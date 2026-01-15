Fitness-Star Sophia Thiel teilt ihre Ziele für das neue Jahr

Mitte Januar ist es noch nicht zu spät, den ein oder anderen Vorsatz für das neue Jahr festzulegen – so teilt auch Influencerin Sophia Thiel (30) ihre eigenen Vorhaben mit ihrer Instagram-Community. In einer Fragerunde in ihrer Story verrät sie, sie habe "keine konkreten Ziele", wolle aber an ein paar Dingen arbeiten: "Eine gesunde Balance finden und raus aus meinen Schwarz-Weiß-Phasen, meine Beziehung zur Ernährung und Sport weiter verbessern, mehr Verantwortung in bestimmten Bereichen übernehmen." Außerdem wolle sie mehr verschiedene Sportarten ausprobieren und an "mindestens einen neuen Ort reisen".

Klingt danach, als habe die 30-Jährige ziemlich viel vor. Vor allem Sport, Ernährung und Gesundheit begleiten sie schon lange und sind zentrale Themen auf ihrem Kanal. Im Jahr 2014 startete sie als Fitness-Influencerin voll durch und galt lange für viele in Sachen Sport und Disziplin als Vorbild. Vor einigen Jahren zog sie sich aber aus den sozialen Medien zurück. Als sie nach fast zwei Jahren 2021 ihr Comeback feierte, machte sie öffentlich, dass sie bereits seit vielen Jahren unter einer Essstörung leidet und dem öffentlichen Druck auf ihr Körperbild nicht mehr standhalten konnte. Seitdem zeigt sie offen, wie ihre Kilos kommen und gehen und steht dazu, dass die Krankheit zwar nicht einfach verschwunden ist, sie heute aber einen besseren Umgang damit gefunden hat.

Erst zum vergangenen Weihnachtsfest sprach Sophia öffentlich darüber, wie sie heute mit Festessen und Familientafeln umgeht – und nimmt vielen Fans damit die Angst vor Weihnachten. "Es ist kein Weltuntergang mehr, wenn ich bei einer Festivität zum Essen eingeladen bin. Ich habe keine Angst mehr vor Weihnachten und vor deftigen Gerichten", verriet sie im Gespräch mit t-online. Heute helfe ihr eine Therapie, Druck aus dem Alltag zu nehmen, Rückfälle als Teil des Prozesses zu sehen und sich keine radikalen Ziele mehr zu setzen.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / DSab56DiONn Sophia Thiel im Oktober 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel im Jahr 2019