Brisant: Toto Wolff im Sardinienurlaub mit Max Verstappen

Entspannte Ferienfotos sorgen gerade für mächtig Gesprächsstoff in der Formel-1-Welt: Max Verstappen (28) verbringt die Sommerpause gemeinsam mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff (54) auf Sardinien. Aktuelle Aufnahmen auf X zeigen die beiden nicht allein – auch ihre Partnerinnen Kelly Piquet (37) und Susie Wolff sind mit von der Partie. Das Quartett soll die Auszeit auf dem Mittelmeer genießen, die Stimmung auf den Fotos wirkt bestens. Die gemeinsame Urlaubsidylle kommt zu einem denkbar brisanten Zeitpunkt, denn mit dem Beginn der Sommerpause kann der Niederländer offiziell von einer Vertragsklausel bei Red Bull Gebrauch machen, die ihm einen Abgang aus dem Team zum Saisonende ermöglicht.

Hintergrund der Spekulationen ist die aktuelle sportliche Lage bei Red Bull. Max liegt in der Fahrerwertung mit 110 Punkten Rückstand auf WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli nur auf Platz sechs – und damit weit unter seinen eigenen Ansprüchen. Genau diese Klausel macht ihn für andere Teams interessant. Beim GP von Ungarn äußerte sich Toto bereits öffentlich dazu, dass er sich durchaus vorstellen könne, den Niederländer künftig im Mercedes-Cockpit zu sehen. Für die kommende Saison ist das Fahreraufgebot mit Kimi Antonelli und George Russell zwar bereits gesetzt, doch ab 2028 könnte sich das Bild ändern. Andererseits verbrachten sie bereits im vergangenen Jahr die Sommerpause gemeinsam, ob es daher wirklich zu einem Wechsel kommt, bleibt ungewiss.

Max und Toto kennen sich schon lange aus der Welt des Motorsports. Toto führt Mercedes seit Jahren als Teamchef und ist eine der einflussreichsten Figuren im Fahrerlager. Max dagegen gilt als eines der größten Talente seiner Generation. Der Niederländer holte in den vergangenen Jahren mehrere Weltmeistertitel mit Red Bull, doch schon vor ein paar Monaten klang bei ihm vieles nach Alarmstufe Rot. Nach seinem enttäuschenden achten Platz beim GP von Japan sagte er bei "BBC Radio 5 Live": "Ich habe keinen Spaß mehr an der ganzen Sache" und äußerte sich nochmal zu seiner Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Toto Wolff, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Piquet und Max Verstappen im November 2023

Anzeige Anzeige

Imago Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Japan am 29. März 2026

Anzeige