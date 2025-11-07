Ex-NFL-Star Antonio Brown wegen Mordversuchs festgenommen

Der frühere NFL-Star Antonio Brown ist wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Polizeigewahrsam genommen worden. Der 37-Jährige wurde aus Dubai in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wie die Polizei von Miami bestätigt hat. Ihm wird vorgeworfen, im Mai während eines Promi-Boxkampfes in Miami auf einen Mann geschossen zu haben. Der Haftbefehl dokumentiert, dass Antonio eine Waffe eines Sicherheitsmitarbeiters an sich gerissen und zwei Schüsse auf Zül-Qarnaįn Nantambu abgegeben haben soll. Eine der Kugeln soll den Hals des Opfers gestreift haben. Antonio bestreitet die Vorwürfe und spricht von Notwehr, da er angeblich von mehreren Personen überfallen wurde. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.

Aufnahmen vom Tatort und Aussagen der Polizei erwecken jedoch einen anderen Eindruck. Ein Handyvideo, das die Ermittler laut Medienberichten wie des Magazins US Weekly in den sozialen Netzwerken sicherstellten, zeigt Antonio angeblich mit einer Waffe in der Hand, bevor zwei Schüsse zu hören sind. Polizeiliche Berichte belegen zudem sichtbare Verletzungen bei Zül-Qarnaįn, der später in einem Krankenhaus behandelt wurde. Antonio war zunächst bei der Polizei vorstellig geworden, wurde jedoch wenige Stunden später wieder freigelassen. Erst im Juni erging der Haftbefehl, und seitdem befand sich der Spieler offenbar auf der Flucht, bevor er nun in Dubai festgenommen wurde.

Der ehemalige Wide Receiver war einst einer der bekanntesten Stars der NFL und für seine sportlichen Höchstleistungen berühmt. Bereits in der Vergangenheit fiel er jedoch häufiger durch juristische Konflikte auf: von mutwilliger Sachbeschädigung bis hin zu Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn sorgte er für Schlagzeilen. Erst kürzlich veröffentlichte Antonio auf sozialen Medien ein Video, das ihn scheinbar unbekümmert und lächelnd bei einer Fahrradtour zeigt. Es wird vermutet, dass dieses während seines Aufenthalts im Nahen Osten entstand und er sich dort auch geschäftlich engagiert habe.

Getty Images Antonio Brown bei einem Football-Spiel, Oktober 2021

Getty Images Antonio Brown, ehemaliger Footballspieler

Instagram / ab Antonio Brown, Juni 2025