NFL-Star Antonio Brown wird wegen versuchten Mordes gesucht

Antonio Brown befindet sich im Fadenkreuz der Ermittler. Der NFL-Star wird derzeit von den Behörden in Miami-Dade County, Florida, wegen versuchten Mordes gesucht. Der Vorfall, der zu diesem Haftbefehl führte, ereignete sich bei einem Promi-Box-Event im Mai, das von Streamer Adin Ross organisiert wurde. Augenzeugenberichten zufolge soll Antonio nach einem Streit eine Schusswaffe gezogen und auf eine andere Person geschossen haben. Die Polizei hat inzwischen gegenüber TMZ bestätigt, dass in dieser Angelegenheit ein Haftbefehl ausgestellt wurde und Antonio eine Kaution von umgerechnet 8.625 Euro hinterlegen müsste, um auf freien Fuß zu kommen. Darüber hinaus droht ihm Hausarrest bis zum Prozess.

Bereits vor dem Haftbefehl gab es Videomaterial, das Antonio während einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Männern zeigt. Laut eigenen Angaben handelte es sich um einen Übergriff, bei dem versucht wurde, seinen wertvollen Schmuck zu stehlen. In einem Stream berichtete der einstige Wide Receiver, dass er sich an den genauen Tathergang nicht erinnern könne. Er habe sich in dem Tumult wie "ausgeknipst" gefühlt und könne daher keine Angaben zu den Geschehnissen machen. Ob er sich nun bald vor Gericht äußern wird, wird sich zeigen.

Antonio macht seit dem Ende seiner NFL-Karriere hauptsächlich mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Auch während seiner Zeit bei den New England Patriots gab es Probleme, da die Liga wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen ihn ermittelte. Sportlich war der US-Amerikaner dennoch sehr erfolgreich. Mit den Tampa Bay Buccaneers gewann der Athlet 2021 den Super Bowl. Darüber hinaus erhielt er mehrere Ehrungen, Positionen in Allstar-Teams und einen Preis für die meisten Touchdowns in der Saison 2018.

