Bewegte Karriere: Schauspieler Tim Allen wird 70 Jahre alt!

Herzlichen Glückwunsch, Tim Allen (70)! Der Schauspieler erlangte vor allem durch seine Rolle in der Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" internationale Bekanntheit. Die Serie wurde von 1991 bis 1999 im Fernsehen ausgestrahlt und gehört zu den erfolgreichsten Sitcoms der 1990er-Jahre. Doch es gab eine Zeit in Tims Leben, in der er wohl so gar nicht daran glaubte, jemals so ein großer TV-Star zu werden. Promiflash blickt mit euch anlässlich seines Geburtstages auf seine bewegte Vergangenheit zurück!

Am 13. Juni feiert Tim seinen 70. Geburtstag! Heute ist der US-Amerikaner ein gefeierter Film- und Fernsehstar. Mit seiner Rolle des Tim Taylor in "Hör mal, wer da hämmert" gewann er das Herz von Fans auf der ganzen Welt. Doch bevor dem heute 70-Jährigen sein Durchbruch gelang, saß er im Jahr 1978 noch im Gefängnis. Der Grund: Er wurde mit mehr als 650 Gramm Kokain erwischt. Nach 28 Monaten kam der Produzent wieder raus und versuchte sich als Stand-up-Komiker in Detroit. Disney wurde auf ihn aufmerksam – und der Rest ist Geschichte.

Doch Tim feierte nicht nur mit "Hör mal, wer da hämmert" große Erfolge. Auch mit der "Santa Clause"-Reihe sorgte der Comedian für volle Kinokassen. Außerdem arbeitete er als Synchronsprecher und lieh Buzz Lightyear in den "Toy-Story"-Animationsfilmen seine Stimme. Privat hat es bei Tim etwas gedauert, bis er wirklich angekommen ist. Seine erste Ehe mit Laura Deibel wurde 2003 geschieden. Die beiden haben eine Tochter mit dem Namen Katherine. Seine große Liebe fand er schließlich erst mit über 50 Jahren. 2006 heiratete er Jane Hajduk. Ihre Tochter Elizabeth wurde 2009 geboren.

