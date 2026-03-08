Dominik Stuckmann und Anna Rossow heiraten noch dieses Jahr

Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (37) haben bekannt gegeben, dass sie bereits in diesem Jahr heiraten wollen. Das Paar hat sich erst im November vergangenen Jahres verlobt und möchte nun schon bald den nächsten Schritt gehen. Bei der Gala "10 Jahre The Frankfurter" im Hotel Frankfurter Hof trafen die beiden auf RTL und verrieten erste Details zu ihren Hochzeitsplänen. Der ehemalige Bachelor konnte seine Vorfreude kaum zurückhalten und verkündete: "Wir heiraten dieses Jahr noch. Dieses Jahr nimmst du meinen Namen an, hab ich recht? Sie wird dieses Jahr noch Anna Stuckmann heißen." Anna präsentierte bei dem Event stolz ihren Verlobungsring und bestätigte, dass sie den Nachnamen ihres Verlobten annehmen wird.

Allerdings gaben die beiden auch zu, dass die konkreten Hochzeitsvorbereitungen noch nicht in vollem Gange sind. "Wir sind beide so ein bisschen planfaul gerade. Wir müssen zusehen, dass das ein bisschen Fahrt aufnimmt", erklärte Anna. Trotz der noch ausstehenden detaillierten Planung scheinen die beiden fest entschlossen zu sein, ihre Hochzeit noch vor Jahresende über die Bühne zu bringen. Dominik zeigte sich im Interview überglücklich über seine Verlobung und betonte: "Wir sind f*cking verlobt."

Bereits vor zwei Monaten hatte Anna offen über die starken Gefühle gesprochen, die der Heiratsantrag in ihr ausgelöst hatte. Auf Instagram blickte die Reality-TV-Bekanntheit ehrlich auf ihre Vergangenheit zurück. "Ich war früher immer jemand, der schnell in den Sack gehauen hat, wenn es in Beziehungen schwierig wurde! Ich glaube, ich bin einfach immer eher den leichteren Weg gegangen, anstatt mich wirklich mit mir und meinen Ängsten und Fehlern auseinanderzusetzen", gestand Anna. Über Dominik sagte sie: Er sei jemand, der niemals loslasse, wenn er einen Menschen erst einmal in sein Herz geschlossen habe – selbst in Phasen, in denen die beiden sich "fast verloren" hätten. Der Verlobungsring sei deshalb für sie mehr als nur ein romantisches Symbol.

