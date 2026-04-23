"Bachelor"-Paar Dominik und Anna planen Winterhochzeit 2026

Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (37) haben konkrete Hochzeitspläne! Der Ex-Bachelor und seine Verlobte wollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben – und zwar standesamtlich in der Nähe von Frankfurt. Gegenüber RTL verriet Dominik, dass sie sich über Ostern zusammengesetzt und beschlossen hätten, "Nägel mit Köpfen zu machen". Geplant ist die standesamtliche Trauung für November oder Dezember. Aktuell sucht das Paar noch nach einer Hochzeitsplanerin, ist dabei aber offenbar schon kurz vor dem Ziel.

Die Feier soll bewusst überschaubar bleiben – rund 20 Gäste, viele Kerzen und eine gemütliche Atmosphäre. "Es soll wirklich nichts Außergewöhnliches werden", betonte Dominik. Auch finanziell wollen die beiden nicht übertreiben: "Wir wollen dafür nicht unsere Niere verkaufen müssen", scherzte er. Das große Fest mit allen Freunden und der Familie soll dann im nächsten Jahr folgen – als Locations haben die beiden Italien beziehungsweise die Toskana oder Mallorca im Blick. Neben der Hochzeit beschäftigt das Paar aber noch ein weiteres aufregendes Thema: der Nachwuchs. "Wir legen es schon stärker darauf an", verriet Dominik. Anna wünsche sich ein Mädchen, er selbst einen Jungen. "Aber am Ende ist vor allem wichtig, dass das Kind gesund ist", so der Realitystar. Er fügte hinzu: "Es wäre das erste originale Bachelor-Baby. Das wäre doch toll."

Dominik und Anna lernten sich 2022 in der RTL-Kuppelshow Der Bachelor kennen, in der er Anna zur Gewinnerin kürte. Das Paar gilt damit als erstes deutsches Bachelor-Duo, das vor den Traualtar tritt. Den Heiratsantrag machte Dominik ihr auf Mauritius – auf die Knie ging er dort vor malerischer Kulisse. Seit der Verlobung im vergangenen Jahr sei das Zusammengehörigkeitsgefühl noch einmal gewachsen, erzählte er. Auch dass Anna künftig seinen Nachnamen tragen wird, freue ihn sehr: "Das ist auch mit Blick auf unsere späteren Kinder einfacher, finde ich, wenn wir als Paar den gleichen Nachnamen haben." Das frisch verlobte Paar hat zudem bereits ein gemeinsames Haus im Frankfurter Raum gekauft.

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IMAGO / Gartner Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

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IMAGO / Future Image Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

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Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann im August 2024

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