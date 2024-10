Hayley Williams spricht ganz offen über ihre Depressionen

Hayley Williams (35), die Frontfrau der Band Paramore, hat sich anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit offen über ihre eigenen psychischen Herausforderungen geäußert. "Im Jahr 2018, nachdem ich jahrelang mit meiner Psyche und einigen frustrierenden Gesundheitsproblemen zu kämpfen hatte, wurden bei mir schließlich eine Depression und eine bestimmte Art von PTBS diagnostiziert", erklärte sie offen in einem Instagram-Post. Sie verriet, dass ihr Arzt ihr zuvor fälschlicherweise eine chronische Müdigkeit statt der Depression diagnostiziert hatte. "Ich wusste nicht, wie sehr mein Körper und mein Geist miteinander verbunden sind", äußerte sie sich dazu.

Die Sängerin gab außerdem zu, die Auswirkungen psychischer Erkrankungen vor ihrer eigenen Betroffenheit unterschätzt zu haben. "Ich muss zugeben, dass ich sehr unwissend war, was psychische Krankheiten angeht und wie sehr sie einen in Anspruch nehmen können. Ich wusste nicht, dass sie auch das körperliche Wohlbefinden beeinträchtigen können", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich war sehr ignorant gegenüber mentalen Krankheiten und wie allumfassend diese sein können".

Bereits 2020 hatte Hayley offen über ihre psychische Gesundheit gesprochen und preisgegeben, dass sie in ihrer Beziehung mit ihrem Ex-Mann Chad Gilbert (43) sehr gelitten habe. "Ich befand mich in einer sehr ungesunden Beziehung", gestand sie gegenüber The Guardian und ergänzte: "Ich dachte die ganze Zeit, dass ich es in Ordnung bringen könnte." Doch auch nach der Scheidung wurde ihr Zustand nicht besser: Sie fiel in ein tiefes Loch und wog schließlich nur noch 41 Kilogramm. Ihre Bandmitglieder versuchten sie damals wieder aufzupäppeln – im Anschluss habe sie jedoch unter schweren Depressionen gelitten.

Hayley Williams im September 2024

Hayley Williams, Sängerin

