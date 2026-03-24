Drei Hirntumore: Chad Gilbert erholt sich von Operation

Chad Gilbert (45) von der Band New Found Glory hat eine schwere Zeit hinter sich. Der Gitarrist und Sänger verlor im vergangenen Monat plötzlich die Kontrolle über seine Gliedmaßen, was ihn dazu veranlasste, in die Notaufnahme zu gehen. Dort wurde ein CT-Scan durchgeführt, der drei Tumore in seinem Gehirn aufdeckte. Wie der Musiker nun auf Instagram mitteilte, unterzog er sich am 27. Februar einer Operation, bei der die Tumore erfolgreich entfernt wurden. Seitdem befindet sich Chad im Krankenhaus, wo er sich von dem Eingriff erholt.

In seinem Instagram-Post berichtete der Musiker, dass seine Genesung zwar holprig verlaufe, er aber von Tag zu Tag stärker werde. Chad teilte außerdem die ermutigenden Worte seines Strahlenonkologen mit seinen Followern: "Mein Strahlenonkologe beschrieb es so: 'Das ist kein tödlicher Schlag und nicht das Ende deiner Geschichte, sondern nur der Beginn eines neuen Kapitels.'" Diese Nachricht scheint Chad Hoffnung und Kraft für die kommende Zeit zu geben, in der er sich weiter erholen muss.

Für Chad ist es nicht das erste Mal, dass er sich einem ernsten Gesundheitsproblem stellen muss. Bereits in der Vergangenheit kämpfte er gegen eine seltene Form von Nebennierenkrebs, ein sogenanntes metastasierendes Phäochromozytom, das sich auf seine Wirbelsäule und seine Lungen ausgebreitet hatte. Die Erkrankung war so schwerwiegend, dass der Musiker beinahe daran gestorben wäre. Privat hat Chad nach seiner ersten Ehe mit Hayley Williams (37) von der Band Paramore inzwischen sein Glück mit Lisa Cimorelli (32) gefunden, die er 2020 heiratete und mit der er eine gemeinsame Tochter hat.

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Getty Images Chad Gilbert im September 2011

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Bryan Bedder / Getty Images Chad Gilbert, Frontmann der Band New Found Glory

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Getty Images Hayley Williams, Sängerin

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