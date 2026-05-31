"Heated Rivalry"-Stars ziehen drastische Instagram-Notbremse

Hudson Williams (25) und Connor Storrie (26) ziehen die Reißleine: Die beiden Stars der queeren Hockey-Serie "Heated Rivalry" haben auf Instagram radikal aufgeräumt und sind sämtlichen Accounts entfolgt. Nach Berichten von queeren Medien wie PinkNews reagieren die Schauspieler damit auf Monate voller übergriffigen Fan-Verhaltens, intensiver Beobachtung und permanenter Spekulationen rund um ihr Privatleben. Besonders Hudson, der in der Serie Shane Hollander spielt und innerhalb kürzester Zeit zum internationalen Star wurde, steht im Zentrum der Entwicklung.

Auslöser für den Schritt war offenbar nicht nur der plötzliche Ruhm. Hudson sah sich laut Berichten wiederholt rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Zudem soll es zu mutmaßlichen Grenzüberschreitungen durch Fans gekommen sein – darunter Stalking an Hotels und Flughäfen sowie Spekulationen über seine Sexualität. Gleichzeitig ignorierten manche Fans seine klare Bitte, das romantische Fantasieren über eine angebliche echte Beziehung zu Connor zu beenden – obwohl Hudson mit Katelyn Rose Larson liiert ist.

Im Podcast "Shut Up Evan" sprach der Schauspieler darüber, dass er und Connor "in 30 Tagen lernen mussten, was viele Schauspieler in fünf Jahren lernen". Der plötzliche Ruhm fühle sich für ihn wie "eine andere Existenz" an, in der er sich ständig in Verteidigungshaltung befinde. Hudson erzählte von einem Moment an einer SkyTrain-Station in Vancouver, in dem er beim simplen Einkaufen plötzlich wieder Angst verspürte und im Kopf Fluchtwege durchging – das erste Mal seit seiner Schulzeit. Auch unerlaubte Paparazzi-Fotos prangerte er an und machte deutlich, dass es für ihn um menschliche Würde geht, nicht nur um den Umgang mit Prominenten.

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Hudson Williams bei der Gold House Lunar New Year Gold Celebration im Chinese Tuxedo in New York City

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Imago Hudson Williams und seine Freundin Katelyn Larson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026