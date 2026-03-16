Hudson Williams präsentiert sich mit Freundin bei den Oscars

"Heated Rivalry"-Star Hudson Williams hat sein offizielles Red-Carpet-Debüt mit seiner Freundin Katelyn Larson gefeiert. Der 25-jährige Schauspieler zeigte sich am Sonntagabend zum ersten Mal an der Seite seiner Partnerin auf einem roten Teppich – und zwar bei der legendären Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles. Für den gemeinsamen Auftritt wählte Hudson ein durchsichtiges Oberteil, während Katelyn in einem transparenten Spitzenkleid an seiner Seite posierte, wie Just Jared berichtet.

Vor den Fotografen ließ sich der "Heated Rivalry"-Star auch mit seinem Serien-Co-Star Connor Storrie ablichten. Er setzte ebenfalls auf einen durchsichtigen Look und harmonierte somit perfekt mit Hudson. Bereits früher am Abend hatte Hudson an der Oscar-Verleihung selbst teilgenommen, allerdings in einem anderen Outfit. Sein Stylist verriet laut E! News, dass der Schauspieler den ganzen Tag über Yoga in dem Anzug gemacht habe, weil dieser so dehnbar gewesen sei. Connor trug bei der Vanity Fair Party einen Look von Saint Laurent, während Hudson auf Balenciaga setzte.

Seine Beziehung zu Katelyn, die als Tätowiererin arbeitet, hatte Hudson erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Im Februar wünschte er ihr zum Valentinstag auf Instagram alles Gute und teilte dabei einen persönlichen Einblick in ihre gemeinsame Vergangenheit. "Schon an meiner Seite, seit mein goldener Mazda Protegé rauchte und quietschte und ich keinen Job hatte", schrieb er damals in seiner Story. Die beiden scheinen bereits eine längere gemeinsame Geschichte zu haben, bevor der Schauspieler durch seine Rolle in der queeren Eishockeyserie "Heated Rivalry" bekannt wurde. Die Serie löste international einen großen Hype aus – gleichzeitig sehen sich die Darsteller in den sozialen Medien jedoch auch immer wieder mit Hasskommentaren konfrontiert.

Anzeige Anzeige

Imago Hudson Williams und seine Freundin Katelyn Larson bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Imago Hudson Williams auf dem roten Teppich der 98. Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles