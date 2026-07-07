Jermaine Dupri verklagt Sony nun wegen Millionen-Tantiemen

Musikproduzent Jermaine Dupri (53) hat Sony mit einer millionenschweren Klage überzogen. Gemeinsam mit seinem Plattenlabel So So Def Recordings wirft er dem Konzern vor, jahrelang Tantiemen einbehalten und zu niedrige Auszahlungen vorgenommen zu haben. Laut einem Bericht von TMZ, dem die entsprechenden Klagedokumente vorliegen, sind dabei Projekte einer ganzen Reihe von Künstlern betroffen – darunter Mariah Carey (57), Usher (47), Kris Kross, Jagged Edge, Bow Wow (39) und Da Brat (52).

Aufgeflogen sein sollen die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten laut der Klage im Jahr 2023, als Sony neue und korrigierte Tantiemenabrechnungen herausgab. Ein Audit im Jahr 2025 habe dann jahrelange Buchungsfehler, fehlende Zahlungen und bislang nicht gemeldete Einnahmen zutage gefördert. Auf Basis dieser Prüfung fordert So So Def rund 16 Millionen Euro – zuzüglich möglicher weiterer Millionen an Zinsen. Für die Projekte mit Mariah und Usher, bei denen Jermaine als Produzent tätig war, wird die genaue Schadenssumme nach Angaben aus der Klage noch ermittelt.

Jermaine gilt als eine der einflussreichsten Figuren der Musikbranche. Er gründete So So Def Recordings bereits Anfang der 1990er-Jahre und machte das Label zu einem der prägendsten Häuser des R&B und Hip-Hop. Als Produzent arbeitete er eng mit zahlreichen Superstars zusammen und war mit Janet Jackson (60) sogar zusammen. Auch mit Mariah verband ihn von 1998 bis 2002 eine Liebesbeziehung. Usher hingegen stand schon früh unter Jermaines Fittichen – der Sänger war als Teenager Teil seines Netzwerks und wurde von ihm maßgeblich gefördert.

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Getty Images Bei SiriusXM: Jermaine Dupri bei einer Town-Hall im Studio in New York City, Juni 2018

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Getty Images Usher bei der Vanity Fair Oscar Party

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Getty Images Jermaine Dupri bei den MTV Video Music Awards in New York 2025