Irritierend: Teresa Giudices Tochter lacht während Festnahme

Neue Dashcam-Aufnahmen des Montville Police Department zeigen Milania Giudice gefesselt auf der Rückbank eines Polizeiwagens – und das mit einem Lächeln im Gesicht. Das Video, das Page Six von der Behörde erhalten hat, dokumentiert den Moment ihrer Festnahme vom 14. Mai. Zu sehen ist, wie Beamte der 20-Jährigen den Sicherheitsgurt anlegen, während sie offenbar kichert. Milania, die Tochter von "Real Housewives of New Jersey"-Star Teresa Giudice (54), wird vorgeworfen, bei einem Streit in Teresa und Luis Ruelas' Haus in New Jersey Essen und Kerzen geworfen zu haben. Der Richter erklärte bei ihrer Anhörung am 14. Juli zudem, sie habe einem Opfer mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und dabei eine Rötung verursacht. Milania hat auf nicht schuldig plädiert.

Die Polizei stufte den Vorfall als häusliche Gewalt ein. Es waren keine Waffen im Spiel, laut Polizeibericht wurden auch keine Verletzungen gemeldet. Milanias Schwester Gabriella Giudice hatte kurz vor 18:15 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, ihre Schwester verhalte sich "unberechenbar". Milania wurde auf die Polizeiwache der Montville Township gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Im August muss sie erneut vor Gericht erscheinen. Sollte sie schuldig gesprochen werden, drohen ihr bis zu sechs Monate Haft, Bewährung sowie Geldstrafen von mehr als 437 Euro. Zu den nun veröffentlichten Dashcam-Aufnahmen, den Erkenntnissen aus der Anhörung und dem Polizeibericht hat sie sich bisher nicht öffentlich geäußert.

Bereits Ende Juni hatte sich Milania in einem TikTok-Video zu ihrer Verhaftung zu Wort gemeldet. "Es ist, wie es ist. So etwas passiert im Leben. Man muss daraus lernen und einfach ein besserer Mensch werden", sagte sie darin. Sie räumte ein, sich zu dem Zeitpunkt "nicht in einem guten Bereich" ihres Lebens befunden zu haben. Teresa hat vier Töchter mit ihrem Ex-Mann Joe Giudice (54): neben Milania noch Gia, Gabriella und Audriana. Teresa und Joe waren von Oktober 1999 bis September 2020 verheiratet, ehe die Ehe nach den Gefängnisstrafen beider für Bundesbetrug endete. Seit August 2022 ist die 54-Jährige mit Luis verheiratet, in dessen Haus sich der Vorfall ereignet haben soll.

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Instagram / milania.ggiudice Teresa und Milania Giudice, Juli 2026

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Imago Teresa Giudice, Luis Ruelas, Milania Giudice und Gia Giudice bei "The Real Housewives of New Jersey", Staffel 13, Episode 1304

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Instagram / milania.ggiudice Teresa Giudice und ihre Tochter Milania, Mai 2026

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