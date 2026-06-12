"Hilflos gefühlt": Angelina Kirsch leidet wegen Lipödem

Angelina Kirsch (37) macht gerade eine schwere Zeit durch: Das Model leidet an einem Lipödem – und seit diesem Jahr gehen damit auch erhebliche Schmerzen einher. Im Interview mit Bunte beschreibt sie, wie sehr die chronische Fettverteilungsstörung ihren Alltag beeinträchtigt. "Beim Stehen, beim Laufen, beim Sitzen, sogar im Liegen. Es ist ein sehr unangenehmer, dumpfer Druckschmerz", schildert sie ihre Beschwerden. Die 37-Jährige musste erst lernen, mit dieser neuen Realität umzugehen – und das fiel ihr anfangs alles andere als leicht.

"Ich habe mich plötzlich total hilflos gefühlt", offenbart sie. Doch statt aufzugeben, hat sie ihren Alltag aktiv umgestellt. Sie beschäftigt sich intensiv mit ihrer Ernährung, mit Supplements und der Gesundheit ihres Darms. Auch kleine Gewohnheiten nimmt sie unter die Lupe: "Ich versuche, mir abzugewöhnen, meine Beine übereinanderzuschlagen." Zudem hat sie eine größere finanzielle Investition getätigt – eine luftbetriebene Kompressionshose, die sie als teuer, aber notwendig bezeichnet.

Für die Moderatorin ist es nicht das erste Mal, dass sie öffentlich mit einem gesundheitlichen Schicksalsschlag umgehen muss. Im Jahr 2023 erlitt sie eine plötzliche Gesichtslähmung, die einen Krankenhausaufenthalt erforderte. Vom Großteil dieser Lähmung hat sie sich seitdem erholt – ihr Gesicht sei inzwischen fast wieder wie früher, hatte sie zuletzt gegenüber Bunte erklärt. Die Folgen seien jedoch gerade in emotionalen Momenten noch vereinzelt sichtbar.

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Imago Angelina Kirsch, Model, 2026

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Getty Images Angelina Kirsch, Model

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Imago Angelina Kirsch, Moderatorin