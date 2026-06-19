Ex-AYTO-Kandidat Meji und seine Vivian erwarten Nachwuchs

Babyglück bei Ex-Are You The One?-Kandidat Meji: Der Realitystar und seine Partnerin Vivian haben jetzt auf Instagram bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Auf einem Bilderkarussell zeigt sich Vivian in einem eng anliegenden cremefarbenen Kleid mit deutlich sichtbarem Babybauch, während Meji neben ihr kniet, liebevoll seine Hand auf ihren Bauch legt und sie verliebt ansieht. Neben den intimen Pärchenfotos sind auch Eindrücke ihrer bunt geschmückten Babyparty zu sehen. In der Bildunterschrift teilten die beiden ihre Freude mit emotionalen Worten und schrieben: "Das Leben geht seine Wege und manchmal schenkt es uns Wunder, die größer sind als alle Worte. Mit unendlicher Dankbarkeit für den Segen des Herrn dürfen wir verkünden: Wir erwarten ein Kind."

Noch halten sich Meji und Vivian mit einem Detail aber zurück: Das Geschlecht ihres Babys verraten die werdenden Eltern bisher nicht ausdrücklich. Einige Fans glauben in den Aufnahmen ihrer Feier dennoch einen kleinen Hinweis entdeckt zu haben. In einem Video von den Geschenken sind unter anderem ein blauer Body und blaue Verpackungen zu sehen, weshalb in den Kommentaren bereits auf einen Jungen getippt wird. Offiziell bestätigt haben die beiden das bisher aber nicht. Kurz nach ihrer Verkündung meldeten sich Meji und Vivian dann noch einmal mit einem weiteren Beitrag bei ihrer Community und bedankten sich für die vielen lieben Nachrichten und Glückwünsche, die sie nach den süßen Neuigkeiten erreicht hatten. Jedoch bitten sie ihre Follower auch um Privatsphäre, damit sie das Babyglück für sich genießen können.

Für Meji scheint das Liebesglück damit endgültig abseits der TV-Kameras angekommen zu sein. Bei "Are You The One?" lief es für ihn bekanntlich nicht besonders rund, im echten Leben fand er nach der jüngsten Staffel dann aber in Vivian seine große Liebe. Die beiden lassen ihre Follower immer wieder an persönlichen Momenten teilhaben und zeigen nun auch diesen besonderen neuen Lebensabschnitt. Babynews aus dem Realitykosmos sorgen ohnehin regelmäßig für Aufsehen: Erst vor einigen Wochen machten auch Julius Tkatschenko und seine Freundin Linda ihre Schwangerschaft öffentlich. Nun dürfen sich auch Meji und Vivian auf ihr ganz eigenes kleines Wunder freuen.

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Instagram / vivian.xm Meji und Vivian posieren

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Instagram / vivian.xm Vivian und Meji posieren

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