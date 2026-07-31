Ex-"AYTO"-Kandidat Meji und Vivian verraten Baby-Geschlecht

Gefühlsstarke Baby-News von Ex-"Are You The One?"-Kandidat Meji und seiner Partnerin Vivian: Auf Instagram hat das Paar jetzt das Geschlecht seines ersten Kindes verraten – sie bekommen einen kleinen Jungen. Zu einer Reihe neuer Fotos, auf denen die Turteltauben innig aneinander gekuschelt sind und gemeinsam zärtlich Vivians wachsenden Babybauch umfassen, teilte die werdende Mama einen langen, emotionalen Text. Dort erklärt sie, welche Werte sie ihrem Sohn mit auf den Weg geben möchten – und löst damit bei ihren Followern pure Begeisterung aus, wie sich in der Kommentarspalte zeigt.

In ihrem Posting wird Vivian sehr deutlich, was ihr für ihren zukünftigen Sohn wichtig ist. "Man sagt, die Welt braucht mehr Liebe. Mehr Mitgefühl. Mehr Respekt. Und genau das möchten wir unserem kleinen Mann mit auf den Weg geben", schreibt sie zu den harmonischen Pärchenbildern. Sie wünsche sich einen Jungen, der Stärke nicht mit Lautstärke verwechsele, der Gefühle zeigen dürfe und respektvoll mit anderen umgehe. Außerdem solle er zuhören, für sich einstehen und anderen Raum geben, und verstehen, dass Freundlichkeit keine Schwäche sei. "Wir können die Welt nicht allein verändern. Aber wir können versuchen, einen Menschen großzuziehen, der seinen Teil dazu beiträgt", fasst Vivian zusammen.

Schon bei der ersten Verkündung ihrer Schwangerschaft auf Instagram hatten Meji und Vivian mit einem emotionalen Bilderkarussell die Herzen ihrer Fans erobert, als sie ihre Liebe und Dankbarkeit für das kleine Wunder ausdrückten. Damals präsentierte sich die Influencerin bereits mit einem klar erkennbaren Babybauch, während der Realitystar sie liebevoll in Szene setzte. Seitdem gewähren die zwei werdenden Eltern ihren Followern immer wieder Einblicke in ihre Vorfreude auf den Familienzuwachs – mal in Form von innigen Pärchenmomenten, mal mit Impressionen von ihrer farbenfrohen Babyparty.

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Instagram / vivian.xm Meji und Vivian posieren

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Instagram / vivian.xm Meji und Vivian posieren

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Instagram / vivian.xm Vivian und Meji posieren

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